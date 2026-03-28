Karácsony Gergely;városháza;titkosszolgálatok;kormányváltás;lehallgatások;parlamenti vizsgálóbizottság;orosz szál;

Karácsony Gergely a kormányváltás után parlamenti vizsgálóbizottságot javasol a titkosszolgálati visszaélések feltárására

A főpolgármester szerint nem csak a Tisza Párt elleni akciók, de a kamu Városháza-ügyben alkalmazott orosz módszerek, törvénytelen házkutatások, lehallgatások hátterét kell feltárni, a politikai megrendelőket is meg kell nevezni.

„A titkosszolgálati módszerekkel a politikai ellenfelei ellen dolgozó, az orosz érdekeket kiszolgáló és az orosz módszereket átvevő kormánynak mennie kell. A kormányváltás után azonnal kezdődjön meg a 2010 utáni politikai célú titkosszolgálati visszaélések feltárása. Azonnal jöjjön létre civilek bevonásával egy parlamenti vizsgálóbizottság” – követeli pénteki Facebook-posztjában Karácsony Gergely. 

„Nyíljanak ki a zárt ajtók, szólaljanak meg az elnémított szájak” – írja le kívánságait a főpolgármester. Szerinte tisztázni muszáj, kik és milyen felhatalmazással akarták behálózni és ellehetetleníteni a Tisza Pártot, és derüljön ki, igaz-e, hogy már 2022-ben is titkosszolgálati akciók zajlottak az akkori ellenzéki összefogás ellen.

– Meg kell tudnunk, ki az a „Péter”, aki orosz oligarchák bevonásával épített orosz módszertan szerinti lejárató akciót a kamu Városháza-ügyben? Ki adott utasítást a munkatársaim elleni törvénytelen házkutatásokra? Ki és milyen megbízásra hallgatta le a Városházán a munkatársaimmal folytatott magánbeszélgetéseimet? Milyen szerepet játszott a fideszes titkosszolgálat a civilek elleni akcióban, milyen titkosszolgálati akciók zajlottak 2010 óta független újságírók és szerkesztőségek ellen? – sorjázta Karácsony Gergely a kérdéseket, hozzátéve, hogy a válaszok adhatnak lehetőséget arra, hogy Magyarország újra szabad legyen.

