Az MLSZ Életműdíjasa, mesteredző, korábbi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott jutott ki az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságra.
Szavai szerint élete utolsó interjúját adta Mezey György, mégpedig a sportban tájékozatlan – járatlanságát mindjárt a műsor elején korrekten megvalló – Andor Évának, s a búcsúbeszélgetés furcsasága eleve kérdéseket vetett fel.
Száztizenhárman indultak el. Ebből negyvenen nem tértek haza. Új hazát választottak.
A labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia végeztével ismét egyre több szempár szegeződik a 2022-es világbajnokság helyszínére.
Nagy napja volt csütörtökön az iráni focinak. Nem elég, hogy 14-0-ra elverték Kambodzsa válogatottját, lazítottak az 1979-óta életben lévő szabályon, miszerint nők nem vehetnek részt focimeccsen. A szabálymódosítás egyelőre csak a válogatott meccseire érvényes, de focimeccs-akkreditációt továbbra sem kapnak a női tudósítók.
Volt CIA-ügynököket, felbérelt újságírókat és kutatókat is bevethetett a világbajnokság szervező csapata, hogy kiüsse a rivális Egyesült Államokat és Ausztráliát – állítja a The Sunday Times.
És kerestek is: csak a francia-horvát döntőn másfél milliárdot.
Százezrek ünnepelték Párizsban a hazatérő csapatot.
A harmadik lett a belga válogatott az oroszországi foci világbajnokságon, az angolokat verték a bronzmérkőzésen.
A horvát labdarúgó-válogatott az oroszországi torna szerdai elődöntőjében hosszabbítás után 2-1-re legyőzte az angol csapatot. Horvát-francia döntő jön.
Franciaország 1-0-ra legyőzte Belgiumot az elődöntőben, így 2006 után bejutott a világbajnokság vasárnapi, moszkvai fináléjába. Nézze meg a mérkőzés képeit!
Legalábbis a kormánylap nagyon óvatosan úgy fogalmaz: igyekszik beilleszteni a mérkőzést sűrű programjába.
Gianni Infantino meghívása vonatkozik az edzőre és a fiatal focisták hozzátartozóira is. Bízik benne, hogy tudják vállalni az utazást jövő vasárnap.
Az angolok és a svédek játszottak már vb-döntőt, de a másik ágon két olyan válogatott áll, amelynek ez még nem adatott meg. Mindkét csapat meggyőző teljesítménnyel jutott idáig.
Dél-Amerika elesett: az Edinson Cavanit nélkülöző Uruguay, valamint Brazília is búcsúzott, Franciaország és Belgium jutott tovább a vb pénteki játéknapján.
Két góllal verte francia válogatott Uruguayt, legközelebb kedden kell újra pályára állniuk, ahol jó eséllyel a brazil csapattal kell összemérniük erejüket.
A válogatott Ibrahimovic nélkül is 1-0-ás győzelmet aratott, hetedikként jutottak tovább.
Már a csapatbuszon volt, amikor telefonon váltságdíjat követeltek tőle.
A válogatott sorozatban hetedszer esett ki a vb ezen szakaszában.
A házigazda 4-3-ra győzte le a válogatottat, így bejutott a legjobb nyolc közé.
A marokkói válogatott középpályása klubja szerint még mindig sokkos állapotban van.
A statisztika a Manchester City vezetőedzőjeként dolgozó szakember mellett szól.
Hiába világbajnok egy csapat, máris csomagolhat, ha a kapusa csak egyszer is "lyukra ugrik", máris csomagolhat - lásd: Németország. Úgyhogy stresszes állás ez, ráadásul nem árt, ha valamelyik felmenő akrobata volt, és a "repülés képességét" a kapus-utód is örökölte.
Lothar Matthäus szerint a játékosok rossz hozzáállása és hibás szövetségi kapitányi döntések okozták a címvédő német labdarúgó-válogatott kiesését a csoportkör után az oroszországi világbajnokságon.