Negyven év óta először mehettek iráni nők focimeccsre

Nagy napja volt csütörtökön az iráni focinak. Nem elég, hogy 14-0-ra elverték Kambodzsa válogatottját, lazítottak az 1979-óta életben lévő szabályon, miszerint nők nem vehetnek részt focimeccsen. A szabálymódosítás egyelőre csak a válogatott meccseire érvényes, de focimeccs-akkreditációt továbbra sem kapnak a női tudósítók.