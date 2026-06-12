Lannert Judit: Megszüntetjük az NKE pedagógus-továbbképzési monopóliumát

A kormány megszünteti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) pedagógus-továbbképzési monopóliumát – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.
A tárcavezető bejegyzésében azt írta, többen kérdezték az elmúlt napokban, hogyan gondolkodik a kormány a pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzések jövőjéről. „Az álláspontunk világos: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát megszüntetjük.
A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezetjük az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, mert ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben”
– közölte.
Lannert Judit ugyanakkor hangsúlyozta, semmilyen hátrány nem éri majd azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék – rögzítette a miniszter.Lannert Judit: Fontos első lépést tettünk a tankönyvellátás megújítása feléA tankönyvi kínálat bővítésére írt ki pályázatot az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium, tíz napon belül kell pályázni a kiadóknak
Korábban lapunk is írt róla, hogy a kötelező, tartalmi megújító képzéseket idáig kizárólag a Miniszterelnökség alá tartozó Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehetett elvégezni, más felsőoktatási intézmény már nem is indít ilyeneket:2025-től előzetesen szűrni fogják, ki lehet iskolaigazgató, a tanárokat kvázi átnevelő képzésre küldik Magyarországon