pedagógusok;Nemzeti Közszolgálati Egyetem;továbbképzés;Lannert Judit;Tisza-kormány;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-06-12 11:01:00 CEST

Lannert Judit: Megszüntetjük az NKE pedagógus-továbbképzési monopóliumát

„A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezetjük az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, mert ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben” – jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter.