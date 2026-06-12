Balásy Gyula szerint felszámolhatják a cégeit, miután az állam nem hajlandó átvenni azokat

felszámolás;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-06-12 12:32:00 CEST

Jelezte: a hatóságokkal együttműködnek és minden dokumentumot átadnak nekik.

Reálisnak tartja Balásy Gyula, hogy cégei nem tudják elkerülni a felszámolást, miután Magyar Péter közölte: az állam nem veszi át a cégcsoportot - írja a 24.hu.

A NER alatt milliárdossá váló vállalkozó korábban a Kontrollnak könnyek közt adott interjújában jelentette be, hogy cégeit nyilvánosan felajánlja az államnak. A kormányfő csütörtökön utasította el ezt, és arra kérte a társaságokat, hogy ne tüntessék el a pénzt, mert sokaknak tartoznak. A Lounge-ról azt mondta, például a Magyar Államvasutaknak (MÁV) a szalvétát is rajtuk keresztül kellett beszerezni, ezért új, kisebb közbeszerzéseket indítanak.

Balásy Gyula a portál megkeresésére azt írta, az állam annak ellenére nem akarja tovább működtetni a társaságokat, hogy azok „jelentős eredménytartalékkal, értékes eszközállománnyal, aktív szerződéses portfólióval és kiemelkedő szakmai tudásbázissal rendelkeztek”. A felajánlás célja szerinte az volt, hogy megmaradjon a több mint húsz év alatt felépített szakmai tudás, infrastruktúra, nemzetközi kapcsolatrendszer és működési modell.

Az üzletember azt is közölte, hogy a bankszámlák szerinte jogtalan zárolása miatt közel 500 munkavállaló került nagyon nehéz helyzetbe, és a cégcsoporttal dolgozó több száz alvállalkozót és partnert is érintik a történtek. Azt írta, igyekeznek a béreket és a fennálló kötelezettségeket a lehető leghamarabb rendezni. Hozzátette: „a jelenlegi körülmények között sajnos reális az esélye annak, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást”. Azt is írta, hogy a hatósági eljárásokban továbbra is együttműködnek, átadják a kért dokumentumokat, és minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

A Rogán Antalhoz közeli vállalkozóként ismert Balásy Gyula és a hozzá köthető Lounge-csoport a kormányzati propaganda népszerűsítésében is szerepet kapott, emellett reklám- és médiaügynökségi, rendezvényszervezési és más kommunikációs feladatokat is végzett.