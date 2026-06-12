Dróntámadásokat hajtott végre egymás területén Ukrajna és Oroszország

Ukrajna;háború;dróntámadások;orosz megszállás;

2026-06-12 15:33:00 CEST

Ukrajna azt közölte, két orosz olajfinomítót és egy petrolkémiai üzemet talált el, orosz drónok ukrán vasúti és energetikai infrastruktúrát támadtak.

Drónokkal lőtte egymás területét Ukrajna és Oroszország péntekre virradóra: Kijev orosz olajfinomítók és egy petrolkémiai üzem eltalálásáról számolt be, Moszkva pedig ukrajnai vasútállomásokat, jelzőberendezéseket és alállomásokat támadott - írja a Reuters.

Az ukrán hadsereg közlése szerint csapást mértek a Tatneft TANECO olajfinomítójára a tatárföldi Nyizsnyekamszkban, valamint a TAIF-NK finomítóra is; mindkét helyszínen tüzet erősítettek meg. Kijev szerint találat érte a szamarai régióban, Togliattiban működő Tolyattikauchuk üzemet is, amely szintetikus gumit gyárt, egyebek mellett rakéták szilárd hajtóanyagának előállításához.

A tatárföldi regionális vezetés korábban ipari létesítmények elleni támadásról számolt be, Nyizsnyekamszkban pedig a drónfenyegetés miatt törölték a pénteki nyilvános programokat. Orosz hírügynökségek az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva azt írták, hogy az éjszaka 231 ukrán drónt lőttek le.

A határ menti Brjanszki régióban két ember meghalt és tízen megsérültek egy ukrán támadásban az ügyvezető kormányzó késő csütörtöki közlése szerint. Ukrajnában a Szumi régióban egy vasúti dolgozó halt meg, egy másik megsebesült, miután orosz drónok vasúti állomásokat, jelzőberendezéseket és elektromos alállomásokat támadtak.

Az ukrán légierő szerint Oroszország csütörtök este óta 117 drónt indított, ezek közül 102-t lelőttek vagy semlegesítettek. Mikolajivban a helyi hatóságok három sérültről és 14 megrongált magánépületről számoltak be egy éjszakai dróntámadás után, majd péntek kora reggel egy újabb támadásban egy férfi sérült meg. A Reuters jelezte, hogy a beszámolókat nem tudta függetlenül ellenőrizni.