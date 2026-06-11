900 kilométerre a frontvonaltól csapódtak be ukrán rakéták több orosz célpontba

Ukrajna;háború;dróntámadás;orosz megszállás;

2026-06-11 13:35:00 CEST

Emellett a megszállt mariupoli kikötőre is csapást mértek.

Több, a frontvonaltól távoli oroszországi célpontot is támadtak az ukrán erők szerdán - írja a The Guardian.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint FP-5 Flamingo nagy hatótávolságú rakéták találtak el egy csebokszári katonai üzemet, amely orosz drónokhoz és rakétákhoz gyárt alkatrészeket.

A célpont Csuvasföldön található, több mint 900 kilométerre a frontvonaltól. Az Astra online hírportál azt írta, hogy a csapás a VNIIR-Progress gyárat érte, ahol drónantennákat állítanak elő. A támadást Csuvasföld vezetője, Oleg Nyikolajev is megerősítette.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy ukrán erők egy finomítót is eltaláltak a szamarai régióban. A régió kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev megerősítette, hogy dróntámadások ipari létesítményeket rongáltak meg, és három ember megsérült. A Reuters iparági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a Rosznyeftyhez tartozó kujbisevi finomító június 10-én, egy dróntámadás után leállította az olajfeldolgozást.

A kujbisevi finomító a Rosznyefty szamarai finomítói központjához tartozik, amelynek része a novokujbisevszki és a szizranyi üzem is. A szizranyi finomító május 21. óta áll egy dróntámadás után, a novokujbisevszki üzem pedig április 18-án kényszerült leállásra, azóta csökkentett kapacitással működik. Zelenszkij azt mondta, az Ukrán Biztonsági Szolgálat két vlagyimiri régióbeli olajinfrastruktúra-létesítményt is célba vett, mintegy 700 kilométerre a fronttól. Az orosz hatóságok közlése szerint tűz ütött ki a dél-oroszországi krasznodari Afipszkij finomító környékén, és egy gázvezeték is megsérült.

Az ukrán elnök június 11-ét a pilóta nélküli rendszerek erőinek napjává nyilvánította, amelyet ezután évente tartanak meg. Úgy fogalmazott, hogy „a világon először” Ukrajnában hoztak létre ilyen haderőnemet, és az ukránok bizonyították, hogy technológiával, találékonysággal és bátorsággal megváltoztatható a hadviselés természete.

Az ukrán hadsereg közben a megszállt Mariupol kikötőjére is csapást mért Kijev közlése szerint. Az ukrán hadsereg azt állította, hogy a támadás áramszünetet okozott a kikötőben, miután a hét elején két csapás érte a Csongar hidat is, amely az Oroszország által megszállt herszoni területet köti össze a 2014-ben elfoglalt Krímmel. A megszállt herszoni terület orosz kinevezett vezetője, Vlagyimir Szaldo szerint a hidat kétszer találták el, és a forgalmat felfüggesztették.

A Fekete-tengeren az ukrán vezérkar szerint találat érte a West Horizon nevű, az úgynevezett árnyékflottához sorolt tartályhajót is. Moszkva közben bírálta az Európai Unió döntését, amely felhatalmazza az EU földközi-tengeri katonai hajóit arra, hogy megállítsanak és átvizsgáljanak olyan külföldi hajókat, amelyek feltételezhetően az orosz olajat szankciók megkerülésével szállító flottához tartoznak.