Navracsics Tibor: Ez biztosan nem az áttörés kongresszusa volt

Fidesz;kongresszus;Navracsics Tibor;Fidesz-kongresszus;

2026-06-14 10:55:00 CEST

A volt miniszter úgy véli, a legfontosabb kérdés nem dőlt el szombaton.

Ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt – állapította meg Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán a Fidesz szombati, 32. kongresszusáról szóló értékelésében.

Navracsics a bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Elhangzott sok jó beszéd, láttunk sok tehetséges fiatal és kevésbé fiatal szónokot. Láthattuk azt is, hogy mennyi tartalék van ebben a közösségben. A most következő egy év legnagyobb tétje, hogy ezek a hangok, személyiségek, vélemények megjelennek-e és érvényesülnek-e. Ha igen, talpra tud állni a Fidesz. Ha nem, akkor valami újnak kell jönnie. Ez a kérdés azonban nem dőlt el tegnap.”

A politikus ugyanakkor jó hírnek nevezte Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint elnökségi tagságát. Szerinte ugyanis mindhárman felkészült, jó politikusok, akik reményt adnak arra, hogy valóban megjelennek új irányok is a Fideszben. „Kreicsi Bálint különösen kedves számomra, hiszen pontosan azt a polgári Magyarországot jeleníti meg, amelyről beszéltem: helyi közösség sikeres vezetőjeként sokat lehet tőle tanulni arról, hogy hogyan lehet nem pártszimpátiák mentén jó ügy érdekében támogatókat szerezni és megtartani. Örülök, hogy indítványomra Bálint személyében egy sikeres városvezető is helyet kapott a Fidesz elnökségében. Így Gyopáros Alpárral együtt fogják – remélem sikerrel – képviselni a városokban és falvakban élő polgárság érdekeit” – írta Navracsics Tibor.