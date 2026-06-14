Orbán Viktor: Van igazi miniszterelnök, üldözze azt!

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2026-06-14 11:43:00 CEST

A volt kormányfő sörözést szervezett a Fidesz tisztújító kongresszusa után.

Igyunk egy sört, mert olyan fáradtak vagyunk, hogy megérdemlünk egy sört – jelenti ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett, a Fidesz szombati tisztújító kongresszusa után készített videóban.

A felvételen az is látható, ahogy a volt kormányfő a botrányairól híres Szabó Bálintnak azt mondja:

„De ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök, üldözze azt! Hát ne engem! Van egy igazi!”

Orbán Viktor úgy fogalmaz, hogy azokat hívta a sörözésre, akiket „nyakon tudott csípni”. A videóban mások mellett Gulyás Gergely és Lázár János is feltűnik:

A Fidesz szombati tisztújító kongresszusáról itt írtunk: