Orbán Viktor: Van igazi miniszterelnök, üldözze azt!

Igyunk egy sört, mert olyan fáradtak vagyunk, hogy megérdemlünk egy sört – jelenti ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett, a Fidesz szombati tisztújító kongresszusa után készített videóban.
A felvételen az is látható, ahogy a volt kormányfő a botrányairól híres Szabó Bálintnak azt mondja:
„De ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök, üldözze azt! Hát ne engem! Van egy igazi!”
Orbán Viktor úgy fogalmaz, hogy azokat hívta a sörözésre, akiket „nyakon tudott csípni”. A videóban mások mellett Gulyás Gergely és Lázár János is feltűnik:
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