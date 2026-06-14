L. Simon László: Egy biztos, a tegnapi kongresszussal Orbán Viktor nem erősödött, hanem tovább gyengült

Fidesz;megújulás;L. Simon László;

2026-06-14 17:30:00 CEST

Úgy tűnik, a korábbi kulturális államtitkár sem elégedett a szombati Fidesz-kongresszussal.

Úgy tűnik, a Fidesz köreiben sincs mindenkit van elragadtatva attól, hogyan képzeli el a látványos parlamenti választási kudarc utáni megújulást Orbán Viktor, a párt szombaton újraválasztott elnöke. Most L. Simon László korábbi kulturális államtitkár nyilvánult meg a témában, miután Ferencz Orsolya korábbi űrkutatási kormánybiztos is hangot adott elégedetlenségének a Facebookon.

A korábbi kulturális államtitkár, a Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatója Ferencz Orsolya posztja alatt kezdett kommentelésbe, miután a volt űrbiztos kifejtette, nem arra számítottak, ami a kongresszuson történt, érdemi vitára nem volt lehetőség, az Orbán Viktor által az esemény napján kiküldött röpirat pedig nem azokat az észrevételeket tartalmazta, amelyek segíthettek volna megérteni a Fidesz április 12-i vereségét. Erre reagálva egy kommentelő egyebek közt a következőt írta: „Ezt a mentalitást, amit ön most észlel a pártja működésében, ez a párt hozta létre. Sokak számára olyan érzés volt Magyarországon élni az elmúlt 10-16 évben, mint amit most ön érez a saját bőrén és amit most nehezményez. A súlyos vereséggel önökre záródott az a világ, amit létrehoztak. Ha behunyja a szemét, és elképzel pármillió embert, aki úgy érzi, hogy el van nyomva, akkor Magyarország elmúlt 10-16 évét látja.” Azt is írta, hogy miközben a fideszesek most is csak virágnyelven mernek beszélni a konkrét emberekről, Hatvanpusztáról, Mészáros Lőrincről és minden egyébről, „önök nem tudnak és nem is szeretnének eltávolodni attól a tudatállapottól, hogy Magyarország a pártjukon belül létezik. A választásokkal épp azt mutatták meg az emberek, hogy az önök pártja nem telepedhet rá Magyarországra, nem szuszakolhatja magába az egész országot és társadalmat.”

Erre az írásra reagált L. Simon László: „Szerintem Ferencz Orsolya érti azt, amit Ön joggal vet fel. Ezért mondja és írja azt, amit itt is lehet olvasni. Egy biztos, a tegnapi kongreszussal a Fidesz (pontosabban Orbán Viktor) nem erősödött, hanem tovább gyengült” - közölte a fideszes politikus.

L. Simon László volt fideszes parlamenti képviselő, kulturális államtitkár, 2021 és 2023 között a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Utóbbi tisztségéből gyakorlatilag Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese rúgatta ki, amikor a gyermekvédelminek nevezett, de inkább homofób törvényre hivatkozva törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a 2023-as Nemzetközi Sajtófotó-kiállítás LMBTQ+-kisebbség elleni erőszakot, illetve a „meleg idősotthont” ábrázoló képsorozata miatt. Csák János akkori szakminiszterként helyt adott a kifogásnak, ami után a kiállítást csak 18 éven felüliek látogathatták, a Magyar Nemzeti Múzeum nevében azonban L. Simon László jelezte, hogy a kulturális intézmény egyik látogatójától sem kérheti el a személyi igazolványt. A kiállítás végével Csak János menesztette L. Simon Lászlót, akit ezután kineveztek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre költöztetéséért felelős miniszteri biztosnak. Néha szeret összeveszni Demeter Szilárddal a Facebookon.