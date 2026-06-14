Megszólalt a Magyar Nemzeti Levéltár leváltott főigazgatója, méltánytalannak tartja, hogy kirúgták

főigazgató;leváltás;Magyar Nemzeti Levéltár;

2026-06-14 20:56:00 CEST

Szabó Csaba szerint az nem befolyásolta a munkáját, hogy a tagja egy DPK-nak.

Méltánytalannak nevezte felmentését a Magyar Nemzeti Levéltár volt főigazgatója. Szabó Csaba a HVG-nek nyilatkozva elismerte, hogy hibázott, amikor a fenntartó minisztérium megkerülésével kezdeményezett egyeztetést az intézmény jövőjéről, ugyanakkor álláspontja szerint ez nem indokolta vezetői megbízatásának visszavonását. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken jelentette be, hogy bizalomvesztés miatt visszavonja Szabó Csaba főigazgatói megbízatását. A miniszter közlése szerint a levéltár vezetője a fenntartó megkerülésével kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.

A HVG-nek adott interjújában Szabó Csaba azt mondta: egy nyolcpontos szakmai programot dolgozott ki a Magyar Nemzeti Levéltár jövőjéről, és azért kereste meg Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert, mert a minisztériumok feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján úgy értelmezte, hogy a levéltár a jövőben az ő tárcájához fog tartozni. Ennek megfelelően tárgyalást is folytattak az intézmény jövőjéről.

A volt főigazgató szerint időközben derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár mégsem a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, hanem Tarr Zoltán tárcájához kerül. Szabó Csaba elismerte, hogy erről nem tájékoztatta az új fenntartót, amit utólag hibának tart. Ugyanakkor hangsúlyozta: szakmai javaslatokat fogalmazott meg, nem pedig a fenntartóváltást kezdeményezte.

Szabó Csaba a HVG-nek

külön kitért konzervatív politikai kötődéseire és DPK-tagságára is, hangsúlyozva, hogy ezek a szakmai munkáját nem befolyásolták.

Az ügyben megszólalt Sári Zsolt kulturális államtitkár is. Ő a Facebookon közzétett közleményében azt írta, Szabó Csaba felmentése szükségszerű lépés volt, mivel a főigazgató a fenntartói egyeztetés és jóváhagyás megkerülésével tett az intézmény jövőbeli működését érintő lépéseket. Hozzátette: egy országos közgyűjtemény vezetése nemcsak szakmai, hanem bizalmi feladat is, ezért az intézmény szervezeti helyzetét és jövőbeni pozícióját érintő kérdésekben elengedhetetlen a fenntartóval való egyeztetés.

A Magyar Nemzeti Levéltár vezetését átmenetileg az általános főigazgató-helyettes veszi át. Az új vezető kiválasztására nyílt pályázatot írnak ki, a levéltár vezetőit és munkatársait pedig hétfőn rendkívüli állománygyűlésen tájékoztatják a történtekről.