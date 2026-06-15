Ferencz Orsolya: Ennél rosszabbat már nehéz elképzelni, mint amilyen helyzetben most van a Fidesz

Fidesz;hibák;megújulás;Ferencz Orsolya;

2026-06-15 05:45:00 CEST

Az egykori országgyűlési képviselő szerint nem önmagában az új pártstruktúrával van a probléma, hanem azzal, ahogyan a vezetés végrehajtotta az átalakítást. A kormányzás során elkövetett hibákkal sem néztek szembe.

„Ennél rosszabbat már nehéz elképzelni, mint amilyen helyzetben most van a Fidesz” – erről beszélt a Népszavának Ferencz Orsolya a párt hétvégi tisztújító kongresszusa után. Az egykori országgyűlési képviselő szerint nem önmagában az új pártstruktúrával van a probléma, hanem azzal, ahogyan a vezetés végrehajtotta az átalakítást.

Még az sem volt világos az utolsó pillanatig, hogy pontosan kiket jelölnek az új elnökségbe. „Nekem ez a része igazából mindegy. A Fidesznek ennél sokkal nagyobb problémái vannak” – mondta. Úgy látja, a párt válságát nem lehet technikai vagy strukturális változtatásokkal kezelni. Szerinte a volt miniszterelnök valóban azt sugallja, mintha jövőre már nem akarná folytatni a párt vezetését, de az eddigi lépések nem egy valódi megújulás irányába mutatnak. Egy hitelességét elvesztett közösség nem nyerheti vissza a társadalom bizalmát pusztán azzal, hogy ugyanazok a szereplők új felállásban jelennek meg. „A katarzis vagy a wow-élmény megint nem született meg” – tette hozzá.

Ferencz Orsolya úgy véli, az elmúlt hónapokban sem a választási eredményekkel, sem a kormányzás során elkövetett hibákkal nem történt valódi szembenézés.