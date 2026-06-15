Miniszteri biztost nevezett ki a kormány a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárására

gyermekvédelem;miniszteri biztos;gyermekbántalmazás;Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány;Tisza-kormány;Kátai-Németh Vilmos;Szociális és Családügyi Minisztérium;

2026-06-15 15:40:00 CEST

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológust bízta meg a feladattal, aki korábban a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál dolgozott.

A mai nappal miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét.

„Mi olyan gyermekvédelmet akarunk, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, meghallani a jelzéseket és megvédeni azokat, akik ránk vannak bízva” – fogalmazott Kátai-Németh Vilmos hétfő délután a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként.

Kriminológusként kutatásainak fókuszában a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a fiatalkori bűnelkövetés, valamint a gyermekvédelmi szakellátás működési nehézségei és ezek kapcsolata a deviáns viselkedési mintázatokkal állnak, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – közölte.

Kátai-Németh a közösségi oldalára feltöltött videójában ugyanakkor hozzátette, a miniszteri biztos nem nyomozó. „Azt fogja vizsgálni, hogy az egyéni felelősségeken túl milyen rendszerszintű és intézményi hibák vezethettek odáig, hogy ezek a tragikus esetek megtörténhettek. Javaslatot fog tenni, hogy a jövőben többé ilyen ügyek ne fordulhassanak elő” – mondta a miniszter. Vaskuti Gergely az utóbbi években a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál is dolgozott.