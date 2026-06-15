Orbán Viktor viccesnek találja, hogy Magyarországon bárkit „eltilthatnak a néptől”

Orbán-kormány;korrupció;Fidesz;Orbán Viktor;Hatvanpuszta;Tisza Párt;

2026-06-15 22:31:00 CEST

A Fidesz elnöke önreflexiótól mentes interjút adott az Indexnek, eszerint a fiatalok mindig elégedetlenkednek, a Tisza kifosztja az országot. Kármán András alkalmatlan, Kapitány István kezdő gazdaságpolitikus Maseratival - derült ki az elhangzottakból.

A Fidesz régi-új elnöke, Orbán Viktor interjút adott az Indexnek, amelyből egyebek között kiderült, hogy az Orbán-kormány nem is volt korrupt, és miközben a Tisza pártot bűnözők támogatják, sejttetésekre és sugalmazásokra alapozva mégis a Fideszt gondolják korruptnak az emberek. „Ez a helyzet abszurditása” - fakadt ki a bukott miniszterelnök.

Az interjú elején természetesen a ma elfogadott alkotmánymódosításról volt szó, amelynek értelmében 8 évben maximálják a kormányfői mandátum lehetséges hosszát, vagyis Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök. A volt kormányfő kijelentette, hogy a módosítás róla szól, azt pedig viccesnek találja, hogy Magyarországon bárkit „eltiltanak a néptől”. Arról pedig szerinte ne is álmodozzon a Tisza párt, hogy nyolc évig lesznek kormányon, vagyis ez kizárólag róla szól. Egyébként meg az ilyen törekvések szerinte nem működnek, a végén úgyis a nép dönt, és ha a nép azt akarja, hogy valakit ne válasszanak meg, azt a nép majd nem választja meg, így is történt áprilisban. „Kezdők még, most próbálkoznak” - magyarázta Orbán, majd közölte, hogy reménytelen a kísérlet és a Magyar-kormány nevetségessé tette magát.

A Fidesz hétvégi kongresszusára rátérve Orbán Viktor elmondta, volt egy két hónapig tartó folyamat a Fideszben, amikor „boldog-boldogtalan” elmondhatta, amit gondol a választási vereségről, ezért aztán összeállítottak egy dokumentumot, amit elfogadott a kongresszus. Ez nem kizárólag az ő személyes véleményét tartalmazza, de azt is. Ő mindenesetre hisz a saját munkájában.

A kérdésre, miből gondolták, hogy ismét 3 millió szavazója lesz a Fidesznek, úgy válaszolt, hogy amit egyszer már elértek, azt nem lehetetlen megismételni, ezt szerették volna. Az emberek azonban szerinte többre vágytak, mint amit a Fidesz ígért. Orbán Viktor úgy számolt, hogy a Tisza párt részéről összesen 12-13 konkrét ígéret hangzott el a kampányban, ami több mint 6000 milliárd forintnyi kiadást jelent, ezt ő nem tudta vállalni, a Tisza meg azt mondta, hogy ők kipróbálják. „Most éppen a kipróbálásban vagyunk” - fogalmazott.

A volt miniszterelnök úgy érzi, a mozgósítási feladatokat jól végezték el, de a digitális mozgósítás terén nem voltak innovatívak. A TikTokról tájékozódók körében 70–19-re veszítették el a választást és a Facebook-felhasználók körében is több mint 60 százalékot szerzett a Tisza, de a családosok körében Orbán Viktor szerint nyertek.

„A fiatalok mást és többet akartak, mint amit mi ajánlottunk” - erre jutott a volt miniszterelnök, aki elmondása szerint úgy gondolta, ha sok jó dolgot adnak a fiataloknak, akkor feléjük fordulnak. Az intézkedéseik közül emlékeztetett az szja-mentességre, a diákhitelre, a munkáshitelre, a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelre, valamint a béremelésekre, de a fiatalok szerinte sosem maradnak a hatalom mellett, ellenzékiek és elégedetlenek, szerinte ez az egész világon így van. Kijelentette: „nem a Fidesznek kell itten változnia, a helyzet majd új felállást alakít ki és a fiatalok is majd el tudják dönteni, hogy amit vártak, hogy most valami más következik és hogy sokkal jobb lesz, mint volt, ez bekövetkezik-e, vagy nem.”

A korrupció szóba került az interjúban, de a volt miniszterelnök mindent tagadott. A műsorvezető az Orbán család hatvanpusztai uradalmát és a Matolcsy-klán gazdagodását hozta fel szimbolikus példákként, mire Orbán közölte, hogy ezt inkább propagandának nevezné, mint szimbólumnak. „Hatvanpuszta tipikusan egy műbalhé, nincsen semmilyen reális alapja, semmilyen konkrét állítás sincs igazából. A Matolcsy-féle ügyről meg azt mondom, hogy az egy hatósági ügy, hát ott a mi kormányunk idején az eljárások megindultak, most új kormány van, meglátjuk, hogy mire jutnak” - mondta, majd arról elmékedett, hogy a valóságról alkotott képzet terén vesztették el a versenyt a Tiszával szemben.

„Mondok egy konkrét esetet. Itt van Bige László esete. Ő egy köztörvényes bűnöző. Eljárások vannak vele szemben, teljesen nyilvánvaló okokból. Egy fehérgalléros bűnöző. Ő a Tisza legnagyobb pénzügyi támogatója, sokszáz millió forintból, és mégis mi nézünk ki korruptnak. Valamit rosszul csinálunk” - magyarázta a volt miniszterelnök. A műsorvezető ekkor közbevetette, hogy akkor miért ültettek be a parlamentbe most is olyanokat, mint például az ingatlanhalmozó Lázár Jánost, Szijjártó Pétert, akinek a családi köréhez, feleségéhez tartozó cégügyek ugyancsak számos kérdést vetnek fel, továbbá Hankó Balázst, aki a Kulturális és Innovációs Minisztérium költekezéseivel kapcsolatban került előtérbe mostanában.

Orbán Viktor minderre úgy reagált: „Ezek nem vádak. Ezek sejttetések meg sugalmazások, pont erről beszélek. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejttetések, meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak. Ez a helyzet abszurditása, de az idő majd ezen is segít szerintem. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó Péter rendben van, Hankó Balázs szerintem világos válaszokat adott mindenre, ennyit tudunk tenni” - jelentette ki a miniszterelnök, gondolatait úgy összegezve, hogy a Tisza párt „rágalmazásai” hatékonyak voltak, a Fidesz „tényállításai” pedig hatékonytalanok. Majd meglátják, hogy a sejtetésekből, sugalmazásokból mi a valóság, „aki sejtetett, sugalmazott, most ott van a lehetőség, hogy bizonyítson” - közölte.

Arról, hogy a Fidesz kongresszusán Jankovich Tibor fővárosi fideszes politikus is a választási vereség okai között említette a korrupciót, Orbán Viktor azt mondta, „ez Budapesten valóban feszítő probléma, de nem Fidesz-specifikus. Most viszik el a polgármestereket. Látom, hogy sajnos a mieink közül is van, aki belekerül, meg más pártállásúak és olyanok is, akik a Tiszával szimpatizálnak.” A volt kormányfő leszögezte, meg kell várni az eljárások végét, mindenkinek helyt kell állnia saját magáért. De a Magyar-kormány az említett ügyekből szerinte propagandát csinál, mert „most fontosabb a politikai show-műsor. Mi öregesebbek vagyunk ennél, jobban szeretjük a döntéseket, konkrétumokat. Hírverésben mi nem vagyunk olyan jók, mint a fiatalok, ezt be kell látnom” - jelentette ki. Később azt is megjegyezte, hogy „én értem a budapestiek elkeseredését, mert ők szerepeltek a legrosszabbul. A legnehezebb feladat épp a budapesti fideszesek előtt van, hogy hogyan lehet az országosnál is sokkal rosszabb eredményből talpra állni.”

A bukott miniszterelnök a Fidesz egybites üzeneteiben, a brüsszelezésben, ukránozásban viszont nem lát kivetnivalót: „Nagyon jó üzenetek voltak, visszatükrözték a valóságot. A választáson leegyszerűsített kommunikáció van. Nézzük az amerikai választási kommunikációt. Nézzük Trump elnök urat, mi az üzenet? America first. Kész, ennyi. Akik azt mondják, hogy az üzenetnek bonyolultnak kell lenni, nem ismerik ezt a szakmát, de szerintem nem is ezt akarják mondani. Abban igazuk van, hogy nem lehet mindenkihez ugyanúgy beszélni. Fenn kellett volna tartani azokat a csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azokhoz is külön tudunk beszélni, akik árnyaltabbat várnak” - fejtegette.

Bár Orbán Viktort megint kihívó nélkül választották újra a Fidesz elnökévé, azt elismerte, hogy szükség lesz fiatalításra. Most azt állította, a fiatalítási szándék vezényelte, amikor nem ült be a parlamentbe (és nem pedig az, hogy ebben az esetben szembesülnie kellett volna néhány tiszás odamondogatással, ami feltehetően nem tett volna jót az imidzsének - a szerk.). Bár korábban egyébként azt ígérte, hogy vereség esetén is parlamenti képviselő lesz, most azt mondta, ez akkora árnyék lett volna, hogy ott nehéz a fiatalabbnak előretörniük. „Ezért csináltunk nemzedékváltást. A 60-asok domináltak, most a 40-esek vették át a frakció irányítását, ennek a pártban is meg kell történnie, majd megbeszéljük, hogyan és mikor. Én rendben adom át a pártot” - fogalmazott.

Orbán Viktor az interjúban azt is kijelentette, meg kell akadályozni „Magyarország kifosztását”. „Az ország kifosztása megkezdődött. Mi volt a Fidesz első gazdasági döntése 2010-ben? Pénzt vettünk el a bankoktól, és odaadtuk az embereknek. Mi a mostani kormány első gazdasági döntése? A jelzáloghitelek kamatstopját megszüntetik, odaadják a bankoknak, nagy részük külföldi” - jelentette ki.

Az interjúban szó esett az ukrán pénzszállítók elleni hatósági akcióról is, erről Orbán Viktor azt mondta, nem adott, a törvények szerint nem is adhatott utasítást arra, hogy tartóztassák fel az Ukrajnába tartó szállítmányt (a törvények szerint valóban nem, a hírek azonban pont arról szólnak, hogy ennek ellenére mégis megtette - a szerk.). A kormányülésen az „egyebek” között előkerült a szállítmányok kérdése, de a volt miniszterelnök világossá tette (azt, amit a hírek szerint nem tartott be), hogy a hatóságokat a kormányból nem lehet utasítani. A vitnyédi menekülttábor tervéről azt mondta: „Magyarországon ma egyetlen migráns sincs, migránstábor sincs, amíg kormányon voltunk, megvédtük Magyarországot. Hogy néha taktikázni kellett, meg Brüsszelt ki kellett cselezni, ilyen van. Próbáltuk kicselezni, de ott sem hülyék vannak, nem csak mi vagyunk ravasz fiúk, a brüsszeliek sem buták.”

A vezető tisztségviselők, köztük a miniszterelnök, a miniszterek, képviselők fizetésének csökkentését Orbán Viktor „a legprimitívebb komcsi propagandának” gondolja, mivel BMW-k és Maseratik is szerepelnek a vagyonbevallásokban, a kormányban pedig a legjobb embereknek kell dolgoznia, fizetésemelésük megtartása, illetve emelése indokolt.

A volt miniszterelnök végezetül Kármán András pénzügyminisztert alkalmatlannak, Kapitány Istvánt pedig kezdő gazdaságpolitikusnak minősítette. „Szeretném, ha kiderülne Kármán Andrásról – akit államtitkárnak is alkalmatlannak láttam –, hogy mégiscsak zseniális pénzügyminiszter, és annak is, hogy Kapitány Istvánnak sikerüljön bebizonyítania, kezdő gazdaságpolitikusként is sok jót tud tenni az országgal, de vannak kétségeim” - fogalmazott.