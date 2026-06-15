Elmarad idén az MCC Feszt

Mathias Corvinus Collegium;kekva;MCC;

2026-06-15 23:13:00 CEST

„A kialakult helyzetre való tekintettel.”

Az idei MCC Fesztet idén nem rendezik meg a kialakult helyzetre való tekintettel - jelentette be a Fidesz káderképzőjeként ismert intézmény, a Mathias Corvinus Collegium (MCC), hozzátéve, a megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig mindenki számára visszautalják.

A kialakult helyzet megfogalmazás arra utal, hogy a ma elfogadott Alaptörvény-módosítás egyebek közt lehetővé tette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a kekvák megszüntetését, ami várhatóan meg is fog történni: a tervek szerint 2026. augusztus 31-ig megszűnnek az egyetemfenntartóknak nem minősülő szervezetek, és vagyonuk visszaszáll az államra, 2027. augusztusáig pedig a többi, egyetemeket fenntartó kekvát is felszámolják.

Mint ismert, a kekvákkal egyebek közt az egyetemek feletti fideszes hatalomátvételt tette lehetővé az Orbán-kormány, közpénz-milliárdok kiszervezése mellett, az MCC pedig ugyancsak kekva fenntartásában működik. Az intézmény korábban már közölte, hogy független magánalapítványként a jövőben is folytatni tervezik munkájukat.

Szintén mai hír, hogy az Európai Unió átláthatósági szervezete felfüggesztette az MCC brüsszeli intézményét az EU lobbi és kampányszervezeteinek adatbázisából, miután nem hozta nyilvánosságra a pénzügyi adatait, ideértve például azt, hogy honnan származnak a bevételei. A döntés egyebek mellett megfoszthatja az MCC-t attól, hogy bizonyos uniós intézményekben tartott találkozókon részt vegyen, például nem lehetnek jelen az Európai Bizottság által összehívott szakértői egyeztetéseken, illetve az Európai Parlament által tartott bizottsági meghallgatásokon sem.