Elmarad idén az MCC Feszt

Az idei MCC Fesztet idén nem rendezik meg a kialakult helyzetre való tekintettel - jelentette be a Fidesz káderképzőjeként ismert intézmény, a Mathias Corvinus Collegium (MCC), hozzátéve, a megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig mindenki számára visszautalják.
A kialakult helyzet megfogalmazás arra utal, hogy a ma elfogadott Alaptörvény-módosítás egyebek közt lehetővé tette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a kekvák megszüntetését, ami várhatóan meg is fog történni: a tervek szerint 2026. augusztus 31-ig megszűnnek az egyetemfenntartóknak nem minősülő szervezetek, és vagyonuk visszaszáll az államra, 2027. augusztusáig pedig a többi, egyetemeket fenntartó kekvát is felszámolják.
Mint ismert, a kekvákkal egyebek közt az egyetemek feletti fideszes hatalomátvételt tette lehetővé az Orbán-kormány, közpénz-milliárdok kiszervezése mellett, az MCC pedig ugyancsak kekva fenntartásában működik. Az intézmény korábban már közölte, hogy független magánalapítványként a jövőben is folytatni tervezik munkájukat.
Szintén mai hír, hogy az Európai Unió átláthatósági szervezete felfüggesztette az MCC brüsszeli intézményét az EU lobbi és kampányszervezeteinek adatbázisából, miután nem hozta nyilvánosságra a pénzügyi adatait, ideértve például azt, hogy honnan származnak a bevételei. A döntés egyebek mellett megfoszthatja az MCC-t attól, hogy bizonyos uniós intézményekben tartott találkozókon részt vegyen, például nem lehetnek jelen az Európai Bizottság által összehívott szakértői egyeztetéseken, illetve az Európai Parlament által tartott bizottsági meghallgatásokon sem.Az EU átláthatósági szervezete felfüggesztette a brüsszeli MCC-t mint uniós lobbiszervezetetMegszavazták az alkotmánymódosítást, Orbán Viktor itt már nem lehet miniszterelnök többéAkár a Librit is bukhatja a Mathias Corvinus Collegium, aligha van cég, amely pénzt adna a Fidesz káderképzőjének