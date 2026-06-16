Toronymagasan Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, már több mint 1600 milliárd forint a vagyona

Csányi Sándor;Garancsi István;100 leggazdagabb magyar;Mészáros Lőrinc;Tiborcz István;Leisztinger Tamás;Szíjj László;Jászai Gellért;Jellinek Dániel;

2026-06-16 06:00:00 CEST

Úgy tűnik, egész jó utolsó éve volt a NER-nek. Valaki mintha egy kivégzéssel akarna híres lenni.

Egyetlen év alatt 1559 milliárd forinttal, 12 579 milliárd forintra ugrott az a vagyon, amely a 100 leggazdagabb magyar birtokában van, összesen. Ez újabb rekordot jelent - állapítja meg a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány friss, 25-ös jubileumi éves száma, hozzátéve, a növekedés üteme valamelyest elmarad az egy évvel korábbi 2000 milliárdos, azt megelőzően soha nem tapasztalt ugráshoz képest.

A lista élén nagy meglepetések nincsenek, az első helyen továbbra is Mészáros Lőrinc, azaz a gázszerelőből lett milliárdos, Orbán Viktor egykori iskolatársa áll. A felcsúti oligarcha nevén lévő vagyon nem kevesebb, mint 1604 milliárd forint, ez 182 milliárd forintos növekedést jelent az egy évvel korábbi állapothoz képest. 2024-ről 2025-re még 432 milliárd forinttal nőtt a vagyona.

A második helyen Csányi Sándor áll, az OTP-vezér vagyona a tavalyi 820 milliárdról idén 935 milliárd forintra ugrott. Megőrizte a gazdagsági dobogó harmadik fokát a gépgyártásban érdekelt Felcsuti Zsolt is, ő a tavalyi 526 milliárd forint után immár 594 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkezik. A negyedik hely is változatlan, Veres Tibor, a Wallis csoport alapítója 492 milliárd forint értékű birodalmat irányít a tavalyi 480 milliárd forint után. Ötödik helyen áll Gattyán György, az ő érdekeltségeinek az értékét 432 milliárd forintra besülik, de az ő vagyona valamicskét csökkent, tavaly ugyanis még 441 milliárdja volt.

Gattyán Györgyöt több NER-lovag követi a listán szép egymásutánban, a hatodik helyen a leginkább máltai offshore cégéhez köthető (L&L Charter Ltd.) NER-jachtok korábbi birtokosaként ismert Szíjj László áll 418 milliárd forinttal, az ő vagyona a tavalyi 370 milliárdról nőtt ekkorára. Őt követi Jellinek Dániel, akinek a tavalyi 336 milliárd után immár 355 milliárd forintos vagyona van, majd a nyolcadik helyen következik a 4iG élén álló Jászai Gellért, aki 333 milliárd forintos vagyonnal büszkélkedhet a tavalyi 264 milliárdos után. A kilencedik helyen Széles Gábor áll 317 milliárd forinttal, ő tavaly 258 milliárddal rendelkezett.

Új szereplő a topgazdagok között a 10. helyre ugrott Pavelka Tibor, aki a portrécikk szerint a félvezetőipar egyik globális beszállítójaként, a budapesti székhelyű Semilab cégcsoport alapítójának a vagyonát immár 309 milliárd forintra becsülik. Új szereplő az élvonalban a Hell Energy tulajdonosai, Barabás Ernő és Barabás Zsolt is, akik a többi között arról ismertek, hogy nagyon szeretnek pereskedni a sajtóval. Őket 189,9 milliárdos becsült vagyonuk repítette a lista 14. helyére, ezzel közvetlenül Tiborcz István, Orbán Viktor bukott miniszterelnök veje mögé, aki 193,9 milliárdos vagyonával jelenleg a 13. helyen áll. Neki egy éve még 188 milliárd forintosra becsülték a vagyonát úgy, hogy két éve még kereken 100 milliárd forinttal szerepelt a listán.

A 11. helyen szintén egy ismert NER-milliárdos, az önmagát Orbán Viktor kötélbarátjaként aposztrofáló Garancsi István szerepel 222 milliárd forinttal. Az ő vagyona nagyjából egymilliárddal nőtt a tavalyihoz képest, amely szintén jócskán elmarad a 2024-ről 2025-re látható 49 milliárdos növekedéshez képest.

A 165 milliárd forinttal 17. helyen álló Wáberer Györgyöt követve a lista 18. helyén áll Leisztinger Tamás, akirt a 100 leggazdagabb magyar kiadvány ekképpen mutat be: „Terjeszkedésről, új befektetésekről és sportüzleti mozgásokról szólt a 2025-ös év Leisztinger Tamás céghálójánál. A milliárdos legutóbb azzal került a hírekbe, hogy megszerezte a Budapest Honvéd FC tulajdonjogát. A médiában pedig továbbra is fontos szereplő a Népszava tulajdonosi hátterén keresztül.”

Leisztinger Tamásról a portrécikket valószínűleg még 2026 májusa előtt írták, így csak a jövő éviben szerepelhet, hogy a nevéhez tapad a kísérlet az idén 153 éves Népszava kivégzésére. Az egykor még az MSZP közeléből induló milliárdos vállalkozó vagyonát 160 milliárd forintosra becsülik, hétmilliárddal többre az egy évvel korábbinál, ennek ellenére valamiért nem futja neki annak a néhány száz millió forintos nyomdai és terjesztési tartozásnak a kiegyenlítésére, amely miatta halmozódott fel, és amely miatt a NER-közeli Mediaworks azonnali hatállyal felfüggesztette a Népszava nyomtatását.

Amikor 2019-ben, vagyis a negyedik Orbán-kormány alatt megvette lapunkat, Leisztinger Tamás vagyonát még 93,5 milliárd forintosra becsülték. – Az, hogy megvásároltuk a Népszavát, egyben értékválasztás is – nyilatkozta akkor.