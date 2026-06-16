Nagy Ervin szerint idén olcsóbb és rövidebb lehet a tűzijáték

Budapest;Nagy Ervin;tűzijáték;augusztus 20.;

2026-06-16 07:56:00 CEST

A kultúráért felelős államtitkár hozzátette: szép gesztus lenne, ha például gyermekvédelmi intézménynél is fel lehetne lőni látványosságokat.

Idén is lesz augusztus 20-án állami tűzijáték Budapesten, de olcsóbb és várhatóan rövidebb is lesz, mint korábban – vélte Nagy Ervin, aki erről az RTL Híradónak nyilatkozott. A kultúráért felelős államtitkár hozzátette, Balásy Gyula vállalkozásai idén már nem vesznek részt az ünnep lebonyolításában.

– Az biztos, hogy olcsóbb lesz. Olyan szempontból, hogy azok a cégek eltűnnek Magyarországról, akik mindig levették a sápot. És mindig rápakoltak, és mindig kivették az extra profitot – fogalmazott. Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy mennyibe kerülhet az idei tűzijáték.

– Ha picit esetleg rövidebb lenne, és egy-két extrább helyen is föl lehetne lőni látványosságokat, mondjuk egy gyermekvédelmi intézménynél, szerintem az nagyon szép gesztus lenne a részünkről. Hogy olyan gyerekek is láthassák, akik soha az életben nem részesültek még ebben

– mondta az államtitkár, hozzáfűzve: lehet, hogy egyszerűbb, ha segítenek nekik abban, hogy a budapesti tűzijátékra fel tudjanak utazni.

Nagy Ervin – aki benne van az augusztus 20-i programokat szervező munkacsoportban – arról is beszélt: a céljuk, hogy minél több ember részt tudjon venni az ünnepi eseményeken.

Tavaly augusztus 20-án 45 ezernél is több pirotechnikai effektet lehetett látni, a kormány által csak Európa legnagyobb tűzijátékának nevezett eseményre az Mfor szerint több mint 3,5 milliárd forint közpénzt költöttek. Számos vidéki helyszínen ugyanakkor nem volt ünnepi tűzijáték – van, ahol spórolásból, máshol a háziállatok védelme miatt döntöttek így.