A Mediaworks elbocsátja a PestiSrácok összes munkavállalóját

csoportos létszámleépítés;PestiSrácok.hu;Mediaworks;

2026-06-16 13:26:00 CEST

Huth Gergely szerint nem biztos, hogy a lap is megszűnik.

Csoportos létszámleépítés keretében a PestiSrácok című lap összes munkavállalóját elbocsátja a Mediaworks – mondta a fideszes lap felelős szerkesztője a 24.hu-nak.

Huth Gergely a portálnak arról számolt be, hogy

csaknem húsz munkavállalót érint a döntést, ami egy hónap múlva lép hatályba.

Ugyanakkor szerinte nem biztos még, hogy a lap is megszűnik, ugyanis tárgyalnak a tulajdonossal, hogy tovább működtethessék az újságot. Úgy látja, erre reális esély lehet olvasói segítséggel.

Huth Gergely közölte, reméli, hogy annál többe nem fog kerülni a lap visszaszerzése, mint amennyit ők maguk kaptak érte. Hozzátette, a Mediaworks megmaradó termékeivel további jó együttműködésre számítanak.

Korábban a HVG írt arról, hogy tömeges leépítés várható a Fidesz médiabirodalmában a választási bukás után. A lapnak akkor Huth úgy fogalmazott: „Várjuk és szomjazzuk a baloldali kollégák szolidaritását.”

Azóta kiderült, június 16-tól felfüggesztik a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra nyomtatott kiadását. Ezek online felületei megmaradnak, a Ripost és a Metropol működését viszont felfüggesztik. A Forbes pedig arról számolt be: folytatódtak az elbocsátások a Mediaworksnél, és kedden a Világgazdaságnak is dolgozó gazdasági szerkesztőség minden tagját berendelték, majd az IT-osztály előzetes jelzés nélkül elkezdte összegyűjteni a dolgozók számítógépeit. Több munkatárs már nem fér hozzá a vállalati levelezéshez.