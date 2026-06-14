Magyar Péter dokumentumok bemutatásával reagált arra, hogy a Fidesz azt állította, az Orbán-kormány csak trükközött a vitnyédi migránstáborral

Orbán-kormány;menekülttábor;Magyar Péter;Vitnyéd;

2026-06-14 13:13:00 CEST

Ki fizeti ki a trükk árát? – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Pár óra alatt kínjában odáig jutott el a Fidesz, hogy a vitnyédi migráns befogadó állomást igazából csak trükközésből kezdték el építeni 2024-ben – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán, hozzátéve, neki csak az lenne a kérdése, hogy miért titkolták ezt el.

„Miért tagadták le? Miért hazudtak bele a magyarok szemébe? Ki fizeti ki a »trükközés« árát?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Magyar Péter kiemelte, igyekezett röviden összefoglalni, bizonyítékokkal, hogy miként verték át Orbán Viktorék a saját szavazóikat is. A közösségi oldalán közzétett videójában, a legfontosabb dokumentumokat ismertetve közölte:

2024 augusztus 21-én volt egy kormányülés, itt írták le először azt, hogy Vitnyédre helyezik a migránstábort. Szerepel a bemutatott dokumentumban az is: „A Kormány megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni”.

augusztus 30-án a Belügyminisztériumban volt egy egyeztetés, amelyet Pintér Sándor hívott össze. Ezen altábornagyok, dandártábornokok, vezérőrnagy is részt vett. Pintér Sándor nehezményezte, hogy a kollégái azt mondták, akár fél évet is igénybe vehet egy ilyen menekülttábor kialakítása. Álláspontja szerint ugyanis megfelelő munkaszervezéssel, koordinációval 3 hónap alatt is el lehet végezni a felújítást. Sőt, ezt megelőzően is alkalmasnak kell lennie az ingatlannak menekültek elhelyezésére.

a belügyminiszter szeptemberben, egy újabb kormányülésen azt is elmondta, hogy a tábor kialakításának jelentős költségvetési forrásigénye lesz. Ezen kívül a kormány áttekintette az illegális migráció kapcsán korábban az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtásának állását – Magyar Péter megjegyzi, arról még „az urak” nem számoltak be, milyen megállapodásról van pontosan szó.

több helyszínt is vizsgáltak, ezt találták a legmegfelelőbbnek. Ha nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítanák, lehetne rövidíteni a felújítási munkálaton, áll az egyik dokumentumban. A tábor körülbelül 500 fő befogadására lett volna alkalmas, összesen több mint 5 milliárd forintra becsülte a költségeket az Orbán-kormány.

Magyar Péter leszögezte, nem igaz, hogy ezzel csak trükköztek volna, valójában a tábort elkezdték megépíteni, és körülbelül egymilliárd forint közpénzt költöttek rá. Azért nem nyílt végül meg – folytatta –, mert ő információkat kapott a beruházásról a helyi Tisza-szigetekről, majd számon kérte az Orbán-kormányt, és egy idő után ebből nemzetközi balhé is lett. Ezek után nyilván a kormány már nem merte felvállalni ezt az ügyet – állapította meg a miniszterelnök. Szerinte az ügy tanulsága az, hogy a Fidesz szombati tisztújító kongresszusának meg sem kellett volna történnie, hiszen egy ilyen ügy után világos, hogy az Orbán-kormány volt tagjai teljességgel alkalmatlanok és méltatlanok Magyarország vezetésére, nem tisztelik a magyar embereket és nem a hazájuk érdekét képviselik.