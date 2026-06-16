Magyar Péter a világ leggyávább magyarjának nevezte Orbán Balázst, aztán felolvasta neki az ’56-os mártírok nevét

politika;Fidesz;Magyarország;1956;Orbán Balázs;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-16 18:38:00 CEST

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Éles hangú bírálatot és személyre szóló, speciális választ kapott a miniszterelnöktől a Fidesz országgyűlési képviselője, Orbán Balázs - derül ki a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolójából.

Az ellenzéki politikus ezt megelőzően arról beszélt, hogy a Tisza április 12-i győzelme nem azt jelenti, hogy Magyar Péter pártjának igaza van, hanem azt, hogy felhatalmazást kapott az emberektől a programja végrehajtására.

Felidézte, 2010-ben a Fidesz is hatalmas felhatalmazást kapott, de két évvel később 23 százalékon állt a támogatottsága. Hozzátette, most a Tisza „mézesheteit” éli, ez mindenkinek jár a politikában, de ezek elmúlnak majd, és utána nehézségek jönnek. Kifogásolta, hogy meglátása szerint a Tisza kizárta a politikai ellenfelét a hatalomból, hogy nincs társadalmi egyeztetés a javaslatokról, és hogy bizonytalanságban tartják az egyházi iskolákat.

Magyar Péter válaszában kijelentette: Orbán Balázs, aki „megalázta az 56-os hőseinket, az emléküket, vette a bátorságot, hogy június 16-án beszéljen a magyar parlamentben". A képviselő „tagadja a hősiességét az ’56-os szabadságharcosoknak”, egy puskalövés nélkül megadná magát - fogalmazott.

A kormányfő Orbán Balázst egyúttal a világ leggyávább magyarjának nevezte, ezután felolvasta a kivégzett 1956-os forradalmárok nevét, foglalkozását és korát. Ezt a Tisza parlamenti képviselői felállva hallgatták.

Mint ismert, Orbán Balázs, Orbán Viktor exkormányfó akkori politikai igazgatója a Mandinernek adott 2024. sueptember 26-i interjúban bocsátkozott fejtegetésbe arról, hogy Ukrtajna helyében Magyarország nem védekezne egy orosz támadás ellen, mert fontosak a magyar életek, ehhez pedig 1956-ot használta fel párhuzamnak. – Minden országnak megvan a joga, hogy saját maga döntse el a saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget. De pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Volodimir Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették. De ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert '56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé – fogalmazott Orbán Balázs, aki világhírű is lett ezekkel a kijelentéseivel.