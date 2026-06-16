Bírálat érte Magyar Pétert a kirekesztő kereszténykedésért

Rétvári Bence;bírálat;kereszténység;kirekesztés;Magyar Péter;Gégény István;

2026-06-16 18:40:00 CEST

Gégény István, a Szemlélek volt főszerkesztője a miniszterelnököt egyik kedvelt szófordulatával szembesítette azzal, hétfőn a parlamentben ő maga is elkövette az elmúlt 16 évben megszokottá vált morális fölényeskedést.

A miniszterelnök június 15-én azt találta mondani a parlamentben, hogy „arra vigyázzon Rétvári frakcióvezető úr, hogy ha bemegy a templomba, azt újra kell szentelni.” Erre szokás mondani, hogy értjük a viccet, csak nem szeretjük – fogalmazott Gégény István Nem volt még elég? címmel posztolt véleményében, amelyet egykori főszerkesztőjétől átvéve megosztott a Szemlélek portál is a Facebook-oldalán.

Április 12-én arra is nemet mondott a magyar társadalom többsége, hogy vallási alapon alá-fölé rendeljünk egymásnak csoportokat, személyeket, a „morális felsőbbrendűség” farizeuskodó zászlaja alatt. Pont annyira kellene újraszentelni egy templomot Rétvári Bence jelenléte után, mint Magyar Péter jelenléte után. Leginkább semennyire, mert Jézus a tökéletlen, bűnös emberek barátja, konkrétan az életét adta mindannyiunkért (a legutóbbi vasárnapon, tehát egy nappal a parlamenti ülés előtt, épp a Római(akhoz írt) levél 5. fejezetéből származó részlet volt a Szentlecke, annak 6. és 7. verse is elhangzott minden katolikus szentmisén) – fogalmazott Gégény.

Az íróként, költőként és dalszerzőként is ismert katolikus teológus szerint az, hogy Rétvári Bence személyes és szakmai tevékenysége mennyire egyeztethető össze a katolikus tanítással, más kérdés, ez lehet akár vita tárgya is.

„Gyümölcseiről ismerni fel a fát. Ugyanez igaz Magyar Péterre is. De amíg a Fidesz-KDNP részéről kénytelenek voltunk megszokni a kirekesztő kereszténykedést, talán ebben is lehetne példamutató módon irányt váltani. Úgy is mondhatnám, nekem ebből a morális fölényeskedésből bőven elég volt 16 év. És talán nem vagyok ezzel egyedül” – írta Gégény István.

Azt már a Szemlélek szerkesztője tette hozzá, hogy Magyar Péter és Rétvári Bence is részt vett tavasszal azon a szentmisén a budapesti piarista gimnázium kápolnájában, amelyet nemrég elhunyt közös tanáruk, Wettstein József piarista szerzetes emlékére tartottak. – Ami egykori iskolatársak között évődésként még beleférhet, az a parlamentben a mostani felállásban kevéssé – olvasható a megjegyzésben.