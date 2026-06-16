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Erdő Péter fogadta Magyar Pétert, aki hamarosan XIV. Leó pápával találkozik

A bíboros, prímás és a miniszterelnök tárgyalásának középpontjában a vatikáni látogatás előkészítése állt. 

A budapesti Prímási Palotában fogadta Erdő Péter bíboros, prímás Magyar Péter miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során XIV. Leó pápával találkozik majd – tette közzé a Facebook-oldalán az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye.

A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott – tették hozzá, de további részleteket nem közöltek. Erdő Péter, a súlyos betegségéből, év elejei műtétjéből felépülő bíboros esztergom-budapesti érsek idén húsvétkor hangüzenetben szólt a hívekhez, amit az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Kardinális YouTube-csatornán osztotta meg.

Magyar Péter miniszterelnök tervezett vatikáni útjáról egyelőre nincs pontos információ. Elődjét, Orbán Viktort tavaly októberben fogadta XIV. Leó pápa, míg Sulyok Tamás köztársasági elnök, idén februárban látogatott a Vatikánba, ahol újra magyarországi látogatásra hívta a katolikus egyházfőt.

Gégény István, a Szemlélek volt főszerkesztője a miniszterelnököt egyik kedvelt szófordulatával szembesítette azzal, hétfőn a parlamentben ő maga is elkövette az elmúlt 16 évben megszokottá vált morális fölényeskedést.