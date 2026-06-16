Erdő Péter fogadta Magyar Pétert, aki hamarosan XIV. Leó pápával találkozik

A budapesti Prímási Palotában fogadta Erdő Péter bíboros, prímás Magyar Péter miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során XIV. Leó pápával találkozik majd – tette közzé a Facebook-oldalán az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye.
A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott – tették hozzá, de további részleteket nem közöltek. Erdő Péter, a súlyos betegségéből, év elejei műtétjéből felépülő bíboros esztergom-budapesti érsek idén húsvétkor hangüzenetben szólt a hívekhez, amit az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Kardinális YouTube-csatornán osztotta meg.Üzenetben fordult a katolikus hívőkhöz a súlyos betegségből felépülő Erdő PéterMűteni kellett Erdő Pétert, a magyar katolikus egyház vezetője kihagyja a nagyböjti eseményeket
Magyar Péter miniszterelnök tervezett vatikáni útjáról egyelőre nincs pontos információ. Elődjét, Orbán Viktort tavaly októberben fogadta XIV. Leó pápa, míg Sulyok Tamás köztársasági elnök, idén februárban látogatott a Vatikánba, ahol újra magyarországi látogatásra hívta a katolikus egyházfőt.Fogadta XIV. Leó pápa Orbán ViktortSulyok Tamás újra magyarországi látogatásra hívta XIV. Leó pápát