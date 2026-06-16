Erdő Péter;előkészítés;vatikáni találkozó;Magyar Péter;Esztergom-Budapesti Főegyházmegye;XIV. Leó pápa;

2026-06-16 20:24:00 CEST

Erdő Péter fogadta Magyar Pétert, aki hamarosan XIV. Leó pápával találkozik

A bíboros, prímás és a miniszterelnök tárgyalásának középpontjában a vatikáni látogatás előkészítése állt.