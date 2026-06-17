Magyar Péter bejelentette, azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a NAV-nál és a TEK-nél az „aranykonvoj” ügyben

belső vizsgálat;NAV;TEK;Magyar Péter;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-06-17 08:40:00 CEST

Egyben felszólította a legfőbb ügyészt arra, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.

Azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál az „aranykonvoj” ügyben – jelentette be Magyar Péter szerda reggel a Facebook-oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében felszólította Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt arra, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.

Nem sokkal korábban a HVG arról írt: a legfőbb ügyész elmozdítását is elősegítheti Fürcht Pál főügyész lemondása. A gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak a portál szerint egészen az Orbán-kormányig vezetnek. A HVG úgy tudja, a főügyész azt nehezményezte, hogy a titkosszolgálatok nemcsak a felderítési szakaszban vettek részt az ukrán pénzszállítók elleni akcióban, hanem a pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárásban is aktívan közreműködtek, holott arra jogilag nem lett volna lehetőségük. Ezt egyébként az akcióba ugyancsak bevont Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőinek a tanúvallomásai is megerősítik, hiszen ők is csak az után hallgathatták ki az ukránokat, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai már végeztek a – sajátos módon bilincsben és csuklyában tartott – tanúkkal. A pénzügyőrök ráadásul maguk is azzal szembesültek, hogy az akció megalapozottsága megkérdőjelezhető. A cikk azt is kiemelte, a feljelentésből nem derült ki, hogy az ukránoknál lévő pénz milyen bűncselekményből származik, márpedig csak azzal együtt merülhet fel a pénzmosás gyanúja.

Mint ismert, 2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ kommandósai ütöttek rajta egy két járműből álló ukrán konvojon az M0-s autópálya Alacska pihenőhelyénél. Az ukránok két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé az osztrák Raiffeisen és az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank közötti rendszeres vagyoni forgalom keretében.

Mint nemrég kiderült, egy, a 444-hez került, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz tartozó belső dokumentum kivonata szerint súlyos törvény- és szabálysértések történtek az ukrán pénzszállítók elleni akció során, és a Legfőbb Ügyészség felelőssége is felmerül. A jelentés alapján egy fontos irat ismerete nélkül „a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”, és semmi nem utal arra, hogy a NAV-nál látták volna ezt az iratot. A dokumentum 24 pontban sorolja az ellenőrzés megállapításait, amelyek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról vagy konkrét jogsértésekről szólnak.