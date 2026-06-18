Politikai fogságba kerültek a budapesti fürdők, úgy tűnik, a végén a Tisza-kormány alatt is Tiborcz István nevethet

Budapest;Gellért fürdő;felújítás;Rác fürdő;Tisza-kormány;

2026-06-18 13:43:00 CEST

A Tisza-kormány rúghatja be a Rác Fürdő felújításának motorját. Még pénz sem kell hozzá. Csak éppen Tiborcz István malmát is hajtanák vele.

Végre akadt vállalkozó cég a Rác Fürdő rekonstrukciós munkáinak kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázaton. A tendert még tavaly novemberben hirdették meg és több alkalommal is módosították, míg idén áprilisban, a választás előtt két nappal lejárt az ajánlattételi határidő. A két évvel korábban lefolytatott közbeszerzési eljárással ellentétben, ahol a részvételi szakaszra ugyan öt vállalkozó is bejelentkezett, de érvényes ajánlatot végül egyik sem tett, az idén lezárult eljáráson több is érkezett. Ezek értékelése folyamatban van – válaszolta a Népszavának a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt.

Az eredményhirdetés előtt azonban így is maradt még néhány akadály. A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint a fürdő felújítására vonatkozó közbeszerzési pályázat alapján aktualizálni kell a műszaki megvalósíthatósági tanulmányt és újra a közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez még talán a kisebbik gond, bár az elmúlt években érték meglepetések a BGYH vezetését. A cég idei üzleti tervét például még mindig nem sikerült elfogadtatni a képviselőkkel. (A beszámolót is két ülés közötti határozattal hagyta jóvá Karácsony Gergely főpolgármester.) A 2026-os üzleti tervben a fürdő mellett a Rác Hotel felújítása is szerepel. Itt még a kiviteli tervet is meg kell rendelni.

A Rác fürdő rekonstrukciós terveit tavaly júliusban szállította a Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Kft., amelyet ugyan néhány helyen át kellett dolgozni, de azzal is végeztek és elkészült a kivitelezési költségterv is, ami alapján ki lehetett írni a kivitelezői tendert. A közbeszerzési eljárást azonban kettős feltétellel írták ki. A tender sikeres zárásához, a kiválasztott kivitelező céggel való szerződés megkötéséhez a fővárosi fürdős cégnek rendelkeznie kell a hitelfelvételhez szükséges kormányengedéllyel, illetve a bankokkal aláírt hitelszerződéssel. (A BGYH az OTP és K&H konzorciumával állapodott meg korábban.)

A BGYH Zrt. 60 millió euró (mintegy 24 milliárd forint) összegű hitelt venne fel elsősorban a Rác, illetve a szintén folyamatban lévő Gellért Fürdő rekonstrukciójára, valamint a Széchenyi Fürdő fejlesztése. A hitelfelvételhez a gazdasági stabilitásról szóló törvény értelmében szükség van a kormány hozzájárulására. Ez a hitelszerződés megkötésének feltétele. Csakhogy az Orbán-kormány tavaly decemberben elutasította a fővárosi cég hitelkérelmét.

A fővárosi önkormányzat 2026 márciusában újra beadta a hitelfelvételi kérelmet. Ezt viszont a leköszönő Orbán-kormány már nem, az újonnan felálló Tisza-kormány még nem bírálta el. Magyar Péterék tehát egyetlen – költségvetési kiadást nem jelentő – hozzájárulás kiadásával beindíthatnák a Rác Fürdő lassan 15 éve megakadt motorját.

A műszaki megvalósíthatósági koncepció szerint a kivitelezői szerződés megkötése után 15 hónap múlva nyithatna meg a fürdő. A fővárosi önkormányzat 2021-ben 5,1 milliárd forintért vásárolta vissza a 2002-ben bezárt, 2005 és 2010 között egyszer már felújított, de Tarlós István városvezetése alatt megakasztott projektben érintett ingatlanegyüttest. A kallódás éveiben újra erősen leromlott állapotú fürdőt és a mellé épült hotelt azóta sem sikerült újranyitni.

A hitelfelvétel a főváros és a BGYH Zrt. számára kiemelten fontos, mivel a Gellért Fürdő és a Rác Fürdő jövedelemtermelő képessége a társaság eredményes működését jelentősen befolyásolja.

Az évente 300-400 ezer vendéget fogadó Gellért fürdő tavaly októberi bezárása önmagában is nagy érvágás, hiszen csak tavaly 3,3 milliárd forint bevételt termelt.

A vendégek egy része a BGYH reményei szerint átirányítható más történelmi fürdőkbe, de a várható kiesés így is érzékenyen érinti a céget. „Mindamellett mindkét fürdő a világörökség részét képezi, felújításuk, fejlesztésük a társaság, a város és a kormány felelőssége” – tették hozzá a Népszavának küldött válaszukban.

Kérdés, hogy a Tisza-kormány mikor és főként, mit dönt az ügyben. A helyzetet némiképp beárnyékolja, hogy a kormány beruházásokért felelős tagja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter fővárosi képviselőként korábban nem támogatta a hitelfelvételt. Hiába érvelt Borosné Szűts Ildikó, a BGYH Zrt. vezérigazgatója az akkor még Vitézy Dávid által vezetett Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság (KKVB) ülésén azzal, hogy „az euró alapú hitel visszafizetése nem hordoz a főváros számára nagy kockázatot. A bevétel 23 százaléka eleve euróban érkezik, a szűkebb 2026-27-es évek után jelentős bevétel növekedés várható”. Sőt a tulajdonos főváros felé történő osztalékfizetés sem lett volna veszélyben a cégvezető szerint. Vitézy ennek ellenére egy módosító indítvánnyal megtorpedózta az előterjesztést, mivel nem látta biztosítottnak az egyes beruházások és a hitelfelvétel piaci megtérülését, illetve a Rác Hotel várható jövője is kérdéses volt számára.

A másik problémát az jelentheti, hogy a BGYH-hitellel közvetve Orbán vejének cégét is segítené a Tisza-kormány. A Gellért Hotel és a Gellért Fürdő ugyanis társasházként működik. A 2021 végén bezárt hotelt 2022-ben a Tiborcz István kezében lévő BDPST Zrt. egyik projekt cége, a Dome kft. vásárolta meg a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek csoporttól.

A hotelnek kifejezett érdeke a vele egy ingatlanban lévő patinás fürdő újranyitása. Az eredetileg 1918-ban megnyitott szálloda felújítása a múlt évben elindult, a műszaki egyeztetés azóta is folyamatos a BGYH-val. A fürdő teljes alapmegerősítése is megkezdődött 2025 végén, amit a szálloda csináltat meg, mivel a tervezett bővítések és átalakítások miatt nagyobb terhelés nehezedik majd a falakra. Tiborczék az épület „aranykorát” idéző felújítást ígérnek. Az előzetes tervek szerint 134 vendégszobát, köztük 34 lakosztályt alakítanak ki, három kiemelt belső teret – a Lobby-t, a Duna termet és a Gobelin termet – pedig nagyrészt eredeti pompájának megfelelően rekonstruálnak múzeumi archív fotók és tervek alapján. A Gellért megújulásáért a magyar építésziroda, a nemzetközi szinten is elismert Archikon és a londoni Alexander Waterworth Interiors stúdió felel.

A Gellért Fürdő felújítására készített műszaki megvalósíthatósági tanulmányt 2025 februárjában fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A kiviteli terv elkészítését célzó közbeszerzési pályázat eredménye 2025. novemberben született meg, mostanra pedig elkészült a kiviteli terv. Jelenleg ennek műszaki ellenőrzése zajlik – válaszolta most a Népszava kérdésére a BGYH.

Ha a Tisza-kormány áldását adja a hitelfelvételre, akkor aktualizálják a Gellért Fürdő felújításának műszaki megvalósíthatósági tanulmányát, illetve a közgyűlés jóváhagyása után várhatóan 2026 végén kiírják a kivitelezői tendert. Ha kivitelezés 2027 elején elkezdődhetne, akkor a beltér jó része 2028-ban, míg a kültéri strand, valamint a beltér hátralévő része 2029-ben nyílhatna meg.