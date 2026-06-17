vizsgálat;Legfőbb Ügyészség;Magyar Péter;ukrán pénzszállítók;

A lefoglalt készpénz és aranyrudak március 6-án

A Legfőbb Ügyészség leszögezte, hogy az aranykonvojügy teljes feltárására törekszik

És erről részletes tájékoztatást fog adni.

Az úgynevezett aranykonvojügy kapcsán megjelent sajtóhírekkel összefüggésben az ügyészség ismételten kiemeli, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Legfőbb Ügyészség.

A tájékoztatás felidézi: az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal 2026. március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. „A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 05-én megküldte a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki eljáró nyomozó hatóságként. A NAV a nyomozást elrendelte. Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást” – áll a közleményben.

Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási tőrvény fentiekben már hivatkozott rendelkezésének megfelelt. A NAV által folytatott nyomozás felderítési szakban jelenleg is folyamatban van. Az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás.

A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. A nyomozás nem nyilvános része a büntetőeljárásnak. Az üggyel kapcsolatban megjelenő verziók és találgatások nem segítik a tisztánlátást, viszont nehezíthetik a felderítést. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletesen tájékoztatást fog adni” – zárja közleményét a Legfőbb Ügyészség.

Magyar Péter szerda reggel jelentette be, hogy azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál az „aranykonvoj” ügyben. A miniszterelnök bejegyzésében felszólította Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt arra, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.

Nem sokkal korábban a HVG arról írt: a legfőbb ügyész elmozdítását is elősegítheti Fürcht Pál főügyész lemondása. A gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak a portál szerint egészen az Orbán-kormányig vezetnek. A HVG úgy tudja, a főügyész azt nehezményezte, hogy a titkosszolgálatok nemcsak a felderítési szakaszban vettek részt az ukrán pénzszállítók elleni akcióban, hanem a pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárásban is aktívan közreműködtek, holott arra jogilag nem lett volna lehetőségük. Ezt egyébként az akcióba ugyancsak bevont Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőinek a tanúvallomásai is megerősítik, hiszen ők is csak az után hallgathatták ki az ukránokat, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai már végeztek a – sajátos módon bilincsben és csuklyában tartott – tanúkkal. A pénzügyőrök ráadásul maguk is azzal szembesültek, hogy az akció megalapozottsága megkérdőjelezhető. A cikk azt is kiemelte, a feljelentésből nem derült ki, hogy az ukránoknál lévő pénz milyen bűncselekményből származik, márpedig csak azzal együtt merülhet fel a pénzmosás gyanúja.

Mint ismert, 2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ kommandósai ütöttek rajta egy két járműből álló ukrán konvojon az M0-s autópálya Alacska pihenőhelyénél. Az ukránok két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé az osztrák Raiffeisen és az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank közötti rendszeres vagyoni forgalom keretében.

Mint nemrég kiderült, egy, a 444-hez került, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz tartozó belső dokumentum kivonata szerint súlyos törvény- és szabálysértések történtek az ukrán pénzszállítók elleni akció során, és a Legfőbb Ügyészség felelőssége is felmerül. A jelentés alapján egy fontos irat ismerete nélkül „a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”, és semmi nem utal arra, hogy a NAV-nál látták volna ezt az iratot. A dokumentum 24 pontban sorolja az ellenőrzés megállapításait, amelyek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról vagy konkrét jogsértésekről szólnak.

Az állatok chippel, oltással és útlevéllel nem rendelkeztek, ráadásul olyan fiatalok voltak, hogy még az anyjuk mellett lett volna a helyük. A hivatal munkatársai kiszabadították őket, majd feljelentést tettek.