Hétfőre és keddre is rendkívüli ülést kezdeményez Ruff Bálint

Parlament;Országgyűlés;rendkívüli ülés;Forsthoffer Ágnes;Ruff Bálint;

2026-06-17 12:42:00 CEST

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hét olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében.

Hétfőre és keddre, azaz június 22-re és 23-ra is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta szerdán délelőtt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a házelnöknél – vette észre a Telex.

Forsthoffer Ágnesnek címzett indítványban a miniszter hét olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint ahhoz, hogy Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen. A felsorolt törvényjavaslatok között szerepel a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is.

Az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani. Ezen a héten hétfőn és kedden is ülésezett a parlament.