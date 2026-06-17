A jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat

„Jövő héten beterjesztjük az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat” – jelentette be Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök bejegyzésében kifejtette: a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. „A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta.Szép a Tisza ígérete a vagyonvisszaszerzésről, de a nemzetközi tapasztalat szerint mindennek a 99 százaléka úgyis a bűnözőknél marad
A Tisza Párt még a választási kampányban ígérte meg, hogy ha kormányra kerülnek, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszteri felkérése utáni első interjújában arról beszélt, feladatul kapta: a lehető leghamarabb fel kell állítani ezt a hivatalt, amelynek „a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie”.A vagyonvisszaszerzési hivatallal és az ügynökakták nyilvánosságra hozásával indít miniszterként Ruff Bálint
A minap Pintér Bence győri polgármester lapunknak adott interjújában azt mondta, jelezte a kormánynak, hogy szeretné, ha a városában lenne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal székhelye. Hozzátette, erre egyelőre nem kapott választ, de az ötletet nem utasították el első körben.Pintér Bence: Jeleztem a kormánynak, örülnék, ha Győrben lenne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye