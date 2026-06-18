Direkt36: Szijjártó Péter legjobb barátjának cége munkát kapott egy államilag támogatott afrikai beruházásban

Szijjártó Péter;Ruanda;Benkő Szilárd;Verbau Kft.;

2026-06-18 10:05:00 CEST

Benkő Szilárd építőipari cége Ruandában egy konzorcium tagjaként, két másik magyar céggel együtt szerződött le, a projektet az állami tulajdonú EXIM bank finanszírozta.

A Direkt36 újabb kapcsolatot talált Szijjártó Péter legjobb barátja, Benkő Szilárd, és a volt külgazdasági és külügyminiszter által korábban vezetett tárca között. Az oknyomozó portál információ szerint Benkő építőipari cége, a Verbau Kft. Afrikában, Ruandában jutott hozzá egy konzorcium tagjaként egy olyan nagyértékű munkához, amelyet az állami tulajdonú EXIM bank finanszírozott.

Az üzlet egy olyan segélyprogram keretében zajlott, amelyet személyesen Szijjártó Péter tárgyalt le ruandai kollégájával. A volt külügyminiszter 2025 májusában jelentette be Olivier Nduhungirehe ruandai külügyminiszter társaságban, hogy a magyar kormány támogatásával, összesen 20 milliárd forintért korszerűsítik Ruanda fővárosának, Kigalinak a víztisztító telepét. Kitért arra is, hogy három magyar vállalat végzi ezt a beruházást, azt azonban nem árulta el, hogy mely cégekről van szó.

Most a Direkt36 birtokába került a beruházás egyik dokumentuma, amely szerint a három vállalat egyike Benkő cége volt. Eszerint a Verbau kft. egy konzorcium tagjaként, két másik magyar céggel együtt szerződött le a ruandai állam által létrehozott helyi társasággal a Karenge víztisztító telep tervezésére és bővítésére.

Mint írják, a beruházás egy, a két ország között 2021-ben megkötött speciális segélyprogram keretében valósult meg, amely szerint Magyarország bizonyos feltételekkel kedvezményes hitelt adhat Ruandának, összesen 52 millió dollár értékben. A hitelből finanszírozott projekteknek legalább fele részben Magyarországról származó áruk és szolgáltatások vásárlásával kell megvalósulnia, ezzel a magyar állam elsősorban a hazai vállalkozásokat szerette volna helyzetbe hozni a segélyprogram keretében.

A keretprogram közöl információkat a magyar cégek kiválasztásával kapcsolatban is: Ruanda kormánya kiválasztja a Magyarországon bejegyzett cégeket a projekthez, majd erről tájékoztatja a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Mindez a lap szerint azt jelenti, hogy a magyar külügy, illetve az azt vezető miniszter, Szijjártó Péter legkésőbb a kiválasztást követően tudomással bírhatott arról, hogy mely cégek vesznek részt a ruandai projektben. Így arról is, hogy legjobb barátjának cége, a Verbau is egy ezek közül.

A tényfeltáró központ korábban feltárta, hogy a 2010 után a külügyben Szijjártó közeli munkatársaként dolgozó Benkő egyik cége 2020-ban több százmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményétől. Ahogyan azt is, hogy Benkő egyik építőipari vállalata részt vett több olyan, állami tízmilliárdokkal megtámogatott nagyberuházásban, amelyek beindításában Szijjártó minisztériuma is aktívan részt vett.

A Direkt36 megkérdezte Szijjártó Pétert legjobb barátjának üzleteiről, és arról is, hogy Benkőnek erről az afrikai külügyes üzletéről tudott-e. A volt külügyminiszter azt válaszolt, nem foglalkozik azzal, hogy Benkő mit csinál az üzleti életben, ilyesmi nem kerül szóba közöttük. „Az, hogy a Szilárd milyen üzleti tevékenységet folytat, meg én milyen politikai tevékenységet folytatok, a kettő között soha nem volt és nem is lesz összefüggés. Nagyon figyeltem én erre" – nyilatkozta a portálnak Szijjártó. Ami a Verbau afrikai projektjét illeti, a volt miniszter szerint a céget a ruandai állam bízta meg a feladattal, a magyar külügytől teljesen függetlenül.