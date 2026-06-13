PR-céget alapított Szijjártó Péter egykori szűkszavú szóvivője

Az Orbán-kormány Külgazdasági és Külügyminisztériumának távozó szóvivője, Paczolay Máté PR-céget alapított – írja a hvg360 a Szijjártó Péter miniszteri kabinetjében, közvetlenül Szijjártó Péter mellett dolgozott. A cikk szerint a fideszes tárcavezető, amíg hivatalában volt, rendszeresen élőben közvetítette utazásait és nyilatkozatait a közösségi médiában, így szóvivőjének nem sok feladat jutott, a férfi most mégis beszállt a PR-bizniszbe.
Paczolay Máté Hugo Content Kft. néven indította el vállalkozását, amelynek egyetlen feladatköre a PR-tevékenység, és a volt szóvivő egy személyben a tulajdonosa és az ügyvezetője is. – Hugo név alatt fut egyébként egy nyílt forráskódú weboldal-generátor, amellyel nagyon gyorsan lehet komplett tartalmakat, például hír- és kampányoldalakat vagy blogokat előállítani, majd karbantartani – emelték ki.Újabb részletekre derült fény, az Orbán-kormány üzleti köreinek is bőkezűen osztogatta a diplomata-útleveleket Szijjártó Péter tárcája
A lap felidézte, hogy Paczolay Máté nem volt túl bőbeszédű, amikor például a választási kampány véghajrájában Szijjártó orosz kapcsolatairól kérdezte a sajtó, igen röviden válaszolt. Amikor az újságírók azt tudakolták, van-e tudomása a minisztériumnak arról, hogy a magyar kormányzati repülőgépeken és a kormányzathoz közel álló személyek magángépein nagy összegű készpénz érkezik Oroszországból, a válasz csupán annyi volt: „Nevetséges.”A parlamenti választás előtt leesett még egy nyolcmilliárd forintos szerződés a Szijjártó-féle külügy kedvenc beszállító cégénekItt az újabb hangfelvétel, Szijjártó a 2024-es Orbán–Zelenszkij-találkozó napján azt kérdezte meg Lavrovtól, Putyin is hajlandó lenne-e fogadni a magyar kormányfőt