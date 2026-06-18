Kisiklott egy vonat Újszászon, késésekre kell készülni

MÁV;vonatközlekedés;Újszász;kisiklás;Hegyi Zsolt;

2026-06-18 14:55:00 CEST

A történtek miatt a MÁV Zrt. vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el.

Kisiklott egy Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat Újszászon csütörtökön, 13 óra után – közölte a Facebookon Hegyi Zsolt. A MÁV Zrt. vezérigazgatója bejegyzésében kiemelte: a vonat ezen a szakaszon a megengedett, 40 km/h sebességnél lassabban közlekedett, és a mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt.

A vonaton 15 fő tartózkodott, szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani – írta Hegyi Zsolt, hozzátéve: a történtek miatt azonnali vizsgálatot rendelt el, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását.



A MÁV közleményében az áll, hogy „a Hatvanból 12:01-kor Szolnokra elindult S820-as vonat (5734) első kocsija az első forgóvázzal kisiklott Újszásznál, az állomásra történt behaladáskor, akadályozva a forgalmat az elvontatásáig”. A tájékoztatás szerit a műszaki elhárítás bizonytalan ideig tart. A Budapest–Újszász–Szolnok, a Hatvan-Szolnok és a Vámosgyörk-Szolnok vonalakon késésekre, hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos utazásra kell számítani, a további részleteket itt tették közzé.