Jogerősen is pert nyert a Pázmány oktatója, akit LMBTQ-témájú tanulmánya miatt rúgtak ki

bíróság;ítélet;Fővárosi Ítélőtábla;TASZ;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;Társaság a Szabadságjogokért;

2026-06-18 18:15:00 CEST

Az egyetem a fellebbezésében arra is hivatkozott, hogy egyházi fenntartású intézményként joga van a „katolikus szellemiség” védelméhez.

Helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla a korábbi ítéletet, amely szerint jogsértően bocsátották el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának oktatóját – számol be róla a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

Az erről szóló közlemény felidézi, Bognár Bulcsu közel húsz évig dolgozott a PPKE-n, és objektív mutatók alapján karának egyik legmagasabban kvalifikált oktatója volt. Nem sokkal azután bocsátották el, hogy az egyetem vezetése „katolikus szellemiséget sértőnek” minősítette a melegek társadalmi megítéléséről szóló tanulmányát, amely rangos nemzetközi folyóiratban jelent meg. Az egyetem a felmondásában gazdasági és szervezeti okokra hivatkozott, a bíróság azonban már első fokon megállapította, hogy valójában nem ezek az indokok vezettek a munkaviszony megszüntetéséhez, hanem egy világnézeti konfliktus.

A jogerős ítélet szerint számos körülmény és tény támasztja alá, hogy diszkrimináció érte az LMBTQ-témával foglalkozó oktatókat és kutatókat: ilyen volt

az ebben a témában publikáló pszichológus oktatók elleni etikai eljárás;

az egyik pszichológus oktató, Zsila Ágnes esetében az LMBTQ témájú publikációja után járó támogatás visszatartása, az eltávolítására törekvés;

Gömbicz Kata hallgató díjnyertes kutatásának „láthatatlanná tétele”;

az LMBTQ témájú tudományos dolgozatok kizárása a Fiatal Kutatói Díjjal jutalmazható munkák közül;

vagy a Háttér Társaság szakértőinek részvételével megtartott tanórát követő intézkedések.

A bíróság szerint ezek

„azt támasztják alá, hogy az alperesi intézmény az uralkodó politikai iránynak megfelelően az LMBTQ témájú kutatásokat igyekezett korlátozni, illetőleg lehetőség szerint teljesen ellehetetleníteni”.

Az ítélőtábla rámutatott arra is, a PPKE lényegében minden eszközt bevetett annak érdekében, hogy cenzúrázza kutatóit: nyomást gyakorolt, példát statuált, de nem rettent el a fenyegetéstől és a katolikus szellemiséget szerinte el nem fogadó oktatók eltávolításától sem.

Az egyetem a fellebbezésében arra is hivatkozott, hogy egyházi fenntartású intézményként joga van a „katolikus szellemiség” védelméhez, és ebbe a világi bíróságok nem szólhatnak bele. A bíróság azonban rámutatott, hogy az egyetem nem világnézeti, hanem gazdasági okokkal indokolta a felmondást.

„Nem hagyhattam annyiban, hogy egy akkreditált egyetem vaskézzel tartsa távol oktatóit és hallgatóit világnézeti szempontból érzékeny témáktól. Nekem ez a per mindenekelőtt a tudományos kutatás és az oktatás szabadságáról szólt. A bíróság döntése megerősíti, hogy egy felsőoktatási intézmény csak a szabad tudományos vita által válik valóban egyetemmé”

– mondta Bognár Bulcsu.

Vissy Beatrix, a TASZ jogásza kiemelte: a jogerős ítélet nemcsak Bognár Bulcsu számára jelent elégtételt, hanem mindazok számára, akik áldozataivá váltak az elhallgattatásra irányuló intézményi gyakorlatnak. A bíróságok üzenete pedig egyértelmű, az egyházi fenntartású egyetemek sem diszkriminálhatják világnézeti alapon oktatóikat, hallgatóikat. A tudományos vita szabad, azt önkényesen nem lehet korlátozni.

Bognár Bulcsút az eljárásban a TASZ megbízásából Pető Márk és Székhelyi Réka ügyvédek képviselték.