képzőművészet;kiállítás;filozófia;

2026-06-19 15:15:00 CEST

A nyelv paradox dolog: bár elmondunk dolgokat, nem biztos, hogy amit én kifejezek, az a másik személyben ugyanúgy visszhangzik-e. Tasnádi József kiállítása a nyelv természetét vizsgálja.

Nem kisebb dologra vállalkozik Tasnádi József képző- és médiaművész Privát nyomozás című önálló kiállítása, mint hogy a nyelv természetét vizsgálja, és a kimondhatatlant teszi láthatóvá. A Patika Galériában látható tárlat Ludwig Wittgenstein Filozófiai vizsgálódások című művének két, a művész által fontosnak tartott részét modellezi.

– Wittgenstein arra lyukadt ki, hogy minden, amit mi emberek gondolunk és csinálunk, értékelünk vagy nem értékelünk, nyelvi kérdés. Van egy logikus énünk, amelyet a beszélt vagy írott nyelvvel fejezünk ki, és van egy metaforikus vagy metafizikus énünk, amelynek a kifejezésére a beszélt és írott nyelv alkalmatlan. Hisz az élmény csak annak a tudatában van jelen, aki azt megéli. Például mit érzel, amikor kávét iszol, vagy mit értesz az alatt, hogy fájdalom? A nyelv kevéssé alkalmas az ilyen tudati állapotok kifejezésére, ezért ütközünk bele nyelvi határokba – mondja Tasnádi.

A tárlaton láthatunk például két írógépet, amelyeket egy rongyszőnyeg köt össze. Ez azt modellezi, hogy a nyelv társas tevékenység, hiszen két ember éppen együtt „szövi” a valóságát. Egy másik installáció Wittgenstein „bogár a dobozban” gondolatkísérletét idézi meg. Eszerint el kell képzelni, hogy minden embernek van egy doboza, benne egy bogárral, de senki sem láthat bele a másik dobozába, csak a sajátjába.

– A kérdés az: honnan tudom, hogy a te dobozodban mi van? Vagy hogy egyáltalán van-e benne valami? Wittgenstein azt mutatja ki, hogy a nyelv paradox dolog: bár elmondunk dolgokat, nem biztos, hogy amit én kifejezek, az a másik személyben ugyanúgy visszhangzik-e, ugyanazzal a tartalommal, szenvedéllyel és intenzitással szól-e. Mert biztos, hogy nem – véli Tasnádi, majd hozzáteszi: – Ez fontos vonatkozása a filozófiának, de az életnek is. Mert állandóan arra törekszünk, hogy világosan, érthetően fogalmazzunk, de aztán mi történik? Mindent mindenki félreért.

Infó: Privát nyomozás – Tasnádi József kiállítása. Kurátor: Domokos Ferenc, Szabó Nóra. Patika Galéria (Budapest, V., Képíró utca 6), megtekinthető július 31-ig.