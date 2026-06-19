Még nem véglegesek az iráni tárgyalásokra vonatkozó tervek, elhalasztja svájci útját az amerikai alelnök

Irán;Egyesült Államok;Svájc;JD Vance;háború Iránban;

2026-06-19 06:36:00 CEST

J.D. Vance már korábban jelezte: „ezen a hétvégén” Svájcba utazhat, de ezt nem tudja szavatolni.

J.D. Vance amerikai alelnök csütörtök este nem utazott Svájcba a tervezett iráni tárgyalásokra – derült ki a washingtoni Fehér Ház közleményéből.

Egy szóvivő szerint a közelgő technikai tárgyalások tervei még nem véglegesek.

„Az amerikai küldöttség készen áll arra, hogy az első adandó alkalommal elinduljon. De ezeknek a tárgyalásoknak a megszervezése soha nem volt egyszerű vagy kiszámítható”

– mondta.

Csütörtökön korábban Vance bejelentette az Iránnal folytatandó tárgyalások következő szakaszának hivatalos kezdetét, miután megkötötték a két ország közötti ellenségeskedés megszüntetését célzó keretmegállapodást.

A megállapodást eredetileg pénteken, Svájcban, Vance részvételével tartandó személyes ünnepségen tervezték hivatalosan aláírni, amelyen a tárgyalások következő szakasza is elindult volna. A szöveget már mindkét fél elektronikusan aláírta. Vance korábban jelezte, hogy „ezen a hétvégén” Svájcba utazhat, de ezt nem tudja szavatolni. Irán részéről nem tettek közzé információt küldöttségük esetleges svájci útjáról.