Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban került ki egy rész az EU-csúcs zárónyilatkozatából

Ukrajna;Európai Tanács;uniós csatlakozás;zárónyilatkozat;Magyar Péter;

2026-06-19 07:07:00 CEST

Az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.

Négy órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját – közölte csütörtök éjszaka Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök arról számolt be: az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került.

„A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Valamint Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű”

– írta, hozzátéve: másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. „Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni” – zárta bejegyzését Magyar Péter.

Mint megírtuk, az elmúlt időben Magyarország – időnként Szlovákiával közösen –, nem adta a nevét az EU-csúcson kiadott úgynevezett tanácsi következtetésekhez. Ezek az állam- és kormányfők által elfogadott politikai nyilatkozatok jórészt arról szóltak, hogy Ukrajnának joga van megvédenie magát az orosz agresszió ellen és az EU támogatja Kijevet. Most viszont úgy tűnik, ismét lesz közös nyilatkozat.

Az Ukrajnáról szóló uniós nyilatkozatról ugyan alsóbb szinteken kezdtek egyeztetni, de a végső verziót majd csak a vezetők fogadják el. A Népszava által látott tervezet szerint sokkal visszafogottabb, mint például az a márciusi nyilatkozat, amelyet akkor csak 25 tagállam fogadott el. Abban például sok szó esik a fegyverkezés támogatásáról és Ukrajna uniós jövőjéről is. Igaz, itt valószínűleg nem csak Magyarország, hanem Szlovákia és akár Bulgáriának is lehet problémája a túl kemény szöveggel. Rumen Radev bolgár miniszterelnöknek is ez az első uniós csúcsa, aki a korábbi bolgár kormányhoz képest sokkal kevésbé támogató Ukrajnával és inkább közeledne Moszkva felé.

A csúcs kezdetén a magyar kormányfő azt mondta, vannak még vitás kérdések Ukrajna kapcsán, így például eltérő álláspontot képviselnek a tagállamok azzal kapcsolatban, hogy az Ukrajna csatlakozási folyamatában megnyissanak-e újabb úgynevezett klasztert, azaz egy sor tematikus fejezetet.