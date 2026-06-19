Tarr Zoltán közölte, feloldották a Fidesz által blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását

Fidesz;Ukrajna;sajtó;Tarr Zoltán;

2026-06-19 10:12:00 CEST

A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött – állapította meg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Hozzátette, feladatuk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét.

A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását – jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében felidézte, 2025-ben a Fidesz önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek.

„Nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét – ez közös nemzeti ügy. Ezen az úton haladva korábbi, történelmi megállapodásunkkal pár hét alatt többet értünk el, mint a leváltott kormány 16 év alatt” – írta a miniszter.

Tarr Zoltán hozzátette, Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószólóval egyeztettek a feloldásról, és a kezdeményezésére született döntés után jelezte, hogy az ukrán nemzetiségi közösség és az itt élő menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről.