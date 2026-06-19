Tarr Zoltán közölte, feloldották a Fidesz által blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását

A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását – jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
Bejegyzésében felidézte, 2025-ben a Fidesz önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek.
„Nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét – ez közös nemzeti ügy. Ezen az úton haladva korábbi, történelmi megállapodásunkkal pár hét alatt többet értünk el, mint a leváltott kormány 16 év alatt” – írta a miniszter.
Tarr Zoltán hozzátette, Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószólóval egyeztettek a feloldásról, és a kezdeményezésére született döntés után jelezte, hogy az ukrán nemzetiségi közösség és az itt élő menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről.Gulyás Gergely bejelentette, hogy több ukrán portált is elérhetetlenné tett Magyarországon az Orbán-kormányOrosz propaganda terjesztése miatt blokkolták Ukrajnában az Origót és a Demokratát