Hatalmas indulatokat kelt Ausztriában a vitnyédi menekülttábor terve, a szélsőjobb nagy árat fizethet a szövetségért Orbán Viktorral

botrány;Ausztria;Orbán Viktor;menekülttábor;Vitnyéd;

2026-06-20 07:15:00 CEST

A közkeletű osztrák gyanú szerint a terv az lehetett, hogy a migránsokat végül Ausztria felé tereljék.

„Ha igaznak bizonyulnak a hírek, hogy az osztrák határ közvetlen közelében illegális migránsokat befogadó tábort épít a magyar állam, akkor a két ország közötti határátkelőket lezárjuk. Beleértve a gyalog­átkelőket is, például Schattendorf és Ágfalva között” – jelentette ki 2024 szeptemberében Burgenland tartomány főnöke. Hans Peter Doskozil, aki korábban védelmi miniszter is volt, egyértelműnek tartotta, hogy amennyiben menekülttábor létesül, annak nem lehet más a célja, mint hogy a migránsokat a zöldhatáron Ausztria felé irányítsák. „Államilag szervezett embercsempészetről lehet szó” – kockáztatta meg a politikus, aki a bécsi kormánynál is kezdeményezte, hogy járjon el az ügyben. Szeptemberben általános választásokra került sor Ausztriában; a zöldekkel kormányzó Néppárt figyelmét elsősorban az kötötte le, hogy az előrejelzések fölényes szabadságpárti győzelmet jósoltak. A kormány nevében Gerhard Karner belügyminiszter szigorú határ­ellenőrzést helyezett kilátásba, így támogatva a burgenlandi vezetést.

A minap Budapesten nyilvánosságra került leleplezés, hogy a két évvel ezelőtti hír igaz volt, utólag is indulatokat keltett a legkeletibb osztrák tartomány két legnagyobb pártja, a szociáldemokraták és a szélsőjobboldali FPÖ vezetői között.

2024 szeptemberében, amikor az építkezés híre eljutott a tartományi fővárosig, Kismartonig (Eisenstadt), az FPÖ funkcionáriusai fake newsnak nevezték az értesülést, s azzal vádolták a kormányzó szocdemeket, hogy pánikot keltenek, valójában szó sincs menekültberuházásról.

A bécsi die Presse budapesti tudósítója már 2024 novemberében megírta, hogy az állami beruházás a nyár végén valóban elindult, és úgy hírlett, hogy decemberben már érkeznek is az első menekültek a táborba, amelyet három méter magas drótkerítéssel zártak körül Vitnyéd melleti Csermajorban, ahol korábban tejipari diákokat oktattak. A hathektáros területen lévő épületegyüttest 2024. augusztus 21-én hagyták el az addig ott lakó ukrán menekültek – anyák és gyermekeik –, mert megszűnt számukra az állami gondozás lehetősége.

A renoválás elkerülhetetlen volt, a fotók tanúsága szerint az ukrán lakhelyet rettenetesen lelakták. A megszépített közösségi zuhanyozót, emeletes vaságyakkal berendezett egykori tornatermet egy konténerben elhelyezett őrház védte, s kezdetben rendőrök is felvigyáztak. Adótornyot állítottak fel, amit aztán lebontottak. Az ORF osztrák állami televízió burgenlandi riportja egy közeli magyar település polgármesterét idézte 2024 szeptemberében, aki azt a kérdést tette fel: ha minden legális, miért kellett a beruházáson dolgozó munkásokkal titoktartási kötelezettséget aláírni?

Roland Fürst, a tartomány szociáldemokrata párti frakcióvezetője nagyon komolyan vette az állítólag Győrből elindult híreszteléseket, járt Vitnyéden is. Ezt követően sajtóértekezletet tartott, ahol már nem is egy, hanem három tábor létesítéséről vélt tudni.

Az osztrák sajtó felidézte, hogy 2015-ben Orbán Viktor trükkel átterelte Ausztriá­ba, Németországba a Magyarországra özönlő menekülteket, s volt cikk, amely arra emlékeztetett, hogy Budapest több ezer embercsempészt engedett szabadon és terelte őket Ausztria felé.

Az 1500 lakosú Vitnyéden két esztendeje tiltakozó megmozdulásra került sor. A tejipari iskola épülete előtt tartott demonstráció 200 résztvevőjét a Profil című hetilap helyi lakosoknak, illetve neonáciknak minősítette, az utóbbiakon a Mi Hazánk megjelent tagjait értette. Az egyik jól értesült szónok 120 százalékos esélyt adott az erdővel körülvett tábor felépülésének. A kül- és belföldi nyomás hatására a táborépítést a magyar fél feladta; a Kronen Zeitung is emlékeztet, hogy a hetekig hallgató Budapest utólag cáfolta, hogy menekülttábort akart építeni.

A két éve még hevesen támadott Roland Fürst most a Szabadságpárt helyi vezetőjének a lemondását sürgeti, a burgenlandi szociáldemokraták pedig azt a kérdést tették fel az FPÖ-nek, hogy kivel szolidarizált: hazájával, Burgenlanddal vagy Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, a szövetségesével a Patrióták Európáért (PfE) pártcsaládban.