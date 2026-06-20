Elérhetetlenné vált Orbán Viktor igeforrása, a Vadhajtások

Orbán Viktor;feljelentések;Pottyondy Edina;Perintfalvi Rita;Vadhajtások;Bede Zsolt;

2026-06-20 10:55:00 CEST

Perintfalvi Rita a nők diadalának tartja, hogy a Bede Zsolt alapította szélsőjobboldali portál működése, legalábbis szombat délelőtt leállt. A személyiségi jogokat, mások becsületét semmibe vevő oldal rágalmai miatt korábban Pottyondy Edina is feljelentést tett.

Nem működik a Vadhajtások szennyoldal – posztolta a Facebook-oldalán Perintfalvi Rita teológus, aki korábban két feljelentést is tett a Bede Zsolt által alapította szélsőjobboldali, nem egyszer rasszista, homofób, obszcén és trágár hangvételű portál ügyében. Pontosabban a Vadhajtások üzemeltetője ellen egyrészt közvádas feljelentést a rendőrségen tett személyes adattal való visszaélés miatt, másrészt magánvádas feljelentéssel élt a bíróságon rágalmazás és becsületsértés miatt. Valóban, az oldalra kattintva a következő hibaüzenet jelenik meg: Error 503 Backend fetch failed.

Amint arról lapunk is beszámolt, Bede Zsoltnál szerdán házkutatást tartottak, és lefoglalták az adathordozóit. Ezek után arról beszélt a Hír TV-nek, hogy nyolc rendőr jelent meg a lakásánál. Az egyenruhások nemcsak a lakását, hanem az autóját is átkutatták, elektronikai eszközöket foglaltak le, köztük állítása szerint gyereke laptopját és telefonját is. Noha a „diktatúrát” emlegető Bede állítása szerint megfelelő felhatalmazás nélkül tették mindezt, nyilatkozatában ő maga mondta, hogy azt közölték vele, személyes adattal visszaélés miatt foglalták le az adathordozóit.

A héten rengetegen támadnak nekem azzal a radikális, alvilági jobboldalon, hogy kéjesen örvendezem azon, hogy Bede Zsolthoz kiszállt a rendőrség. És a kritikusok szerint ez méltatlan egy teológushoz. – Hát akkor hadd üzenjek most egy bibliai idézettel Zsocának. „A gonoszt utoléri, amitől retteg, amit az igazak kívánnak,az osztályrészük lesz.” Ahogy látom hasonlóan tett Pottyondy Edina is. Szóval ez a siker egyértelműen a nők diadala – fogalmazott most Perintfalvi Rita, aki kérdéseket is feltett: „És akkor most annyi Orbán Viktor »igeforrásának«? Lehet, hogy érdemes lenne kezébe venni valamit, ami a pöcegödörnél magasabb színvonalon áll?”

Pottyondy Edina humorista, influenszer még pénteken posztolt a Bede Zsoltnál tartott házkutatásról. – Az elmúlt hat évben a propaganda nemtelen hazugságok sokaságával próbált a földbe tiporni. Voltam minden a rossz anyától a nem magyarig. A rágalmak miatt soha nem fordultam a rendőrséghez, mert értelmetlennek és lehetetlennek tűnt egy olyan gépezettel szemben harcolni, amely végtelen erőforrással rendelkezik, és a törvények felett áll. Egyetlen alkalommal tettem kivételt, amikor a kiskorú gyerekem került a propaganda célkeresztjébe. Úgy éreztem, hogy nincs jogom az ő nevében is tűrni, nincs jogom beletörődni abba, hogy a rendszer pribékjei az ő legalapvetőbb jogait megtapossák. Ezért idén februárban ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem – fűzte hozzá.