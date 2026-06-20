Vitézy Dávid bejelentette, hogy felülvizsgálják a KRESZ-t, az elektromos rollerek 20-25 kilométer per órás sebességkorlátozást kapnak

Lázár János;Vitézy Dávid;Múzeumok Éjszakája;Kőbánya;Közlekedési Múzeum;Magyar Péter;

2026-06-20 13:14:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, felülvizsgálják a korábbi Lázár János által bemutatott KRESZ-t. Júliusban valódi társadalmi egyeztetés lesz, ősszel kerülhet a Tisza-kormány elé, de életbe léptetésére legalább egy év felkészülési időt adnak.

Nem lehet elfelejteni, hogy a leköszönt kormányzat, a leköszönt közlekedési miniszter valójában annak a megosztásra épülő politikai kultúrának a foglyául ejtette ezt a múzeumot, amely jellemző volt az elmúlt évekre. A budapestiek és a vidékiek egymás ellen hangolásának, egy kulturális intézmény politikai célú kisajátításának lehettünk tanúi – fogalmazott Vitézy Dávid, a Tisza-kormányközlekedési és beruházási minisztere Kőbányán, az Északi Járműjavító épületében a fideszes Lázár Jánosról. Utódja a Múzeumok Éjszakájának délelőttjén Magyar Péter miniszterelnökkel együtt nyitotta meg a jelenleg állandó kiállítóhellyel nem rendelkező Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni! című időszaki kiállítását.

Magyar Péter megnyitójában többek között arról beszélt, hogy, hogy Vitézy Dávid vezetésével magyar közlekedés végre új lendületet kaphat. – Az időszaki kiállítás tavaly nyáron nem nyithatott meg, és egészen abszurd tervekről kellett vitát folytatnunk. Ennek vége van – jelentette ki Vitézy az Orbán-kormány azon sokat bírált elképzeléséről, hogy Debrecenbe, a lakott területektől messze, gyakorlatilag megközelíthetetlen helyszínre telepítsék a múzeumot.

A tárcavezető leszögezte: itt van újra Közlekedési Múzeum Kőbányán, az Északi Járműjavítóban, annak 1962-ben épült dízel-csarnokában, a második világháború utáni magyar építészet 20 éve a MÁV által magára hagyott, felújításra váró ipari-vasúti emlékében. Itt csak nyáron lehet kiállítást tartani, fűtés és hűtés nincs, ezért csak októberig tart nyitva a most megnyitott kiállítás. A későbbiekben azt tervezik, hogy a nosztalgiavillamosok és nosztalgiavonatok is innen indulhatnának útjaikra.

Vitézy Dávid egy korábbi Facebook-videójában elmondta, azt szeretnék, ha a majd az év 365 napján itt legyen a Közlekedési Múzeum otthona. A miniszter a korábban Lázár János által szinte véglegesként hirdetett új KRESZ-szel kapcsolatban elmondta, hogy egy új szabályozásról, egy felülvizsgált KRESZ-ről lesz majd társadalmi egyeztetés, mert a közlekedés biztonsága, a kevesebb haláleset a cél. Külön kérdőív is lesz kérdésekkel, számokkal, tényekkel, amit júliusban tesznek közzé. – Ősszel kerülhet a kormány elé az új jogszabálytervezet, amelyben külön fejezet lesz a rollerhasználat, de legalább egy év felkészülési idő kell a hatályba lépéséhez – mondta Vitézy Dávid, aki Magyar Péternek és a jelenlévőknek tárlatvezetést is tartott a helyszínen.

Még nincs meg a pontos szabály, de mi is azt szeretnénk, hogy legyen egy életkor korlát A nagyteljesítményűeknél lesz korlátozás, és minden rollerre egy sebességkorlátozást, 20 vagy 25 kilométer per órát szeretnénk bevezetni országszerte – jelentette ki.