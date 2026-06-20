Sulyok Tamás tolmácson keresztül közölte, ő minden eszközt meg fog ragadni, hogy a pozíciójában maradhasson

köztársasági elnök;Sulyok Tamás;Magyar Péter;Magyar-kormány;

2026-06-20 18:18:00 CEST

A köztársasági elnök a Politicónak adott interjújában kifejtette, félti a jogállamot, sőt, az európai értékeket is. Szerinte kötelessége hivatalban maradni, „a demokratikus normák, a parlament és az elnöki hatalmi ágak szétválasztásának védelme” érdekében.

Ellen fog állni az elmozdítására irányuló kísérleteknek – jelentette ki tolmács közvetítésével a Politicónak adott interjújában Sulyok Tamás. A köztársasági elnök nyomatékosította, jogi manőverek sorozatával fog élni annak érdekében, hogy pozíciójában maradhasson, nem melleslg pedig Magyar Péter miniszterelnök ellen fordítsa a helyzetet.

Az interjúban a köztársasági elnök azt állította, hogy Magyar Péter át akarja venni a hatalmat az állami intézményrendszer felett, ami Orbán Viktorénál is nagyobb hatalmat adna a kezébe. Szerinte azáltal, hogy a miniszterelnök megpróbálja eltávolítani őt és más, Orbán-kormány 16 éve alatt kinevezett közjogi méltóságokat, „arcátlanabbul” él vissza a parlamenti többségével, mint Orbán Viktor valaha is tette. Ezért szerinte kötelessége hivatalban maradni, „a demokratikus normák, a parlament és az elnöki hatalmi ágak szétválasztásának védelme” érdekében.

Egyetlen parlamenti többség sem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek figyelmen kívül hagyására – hívta fel a figyelmet Sulyok Tamás. Kár – fűzhetjük hozzá –, hogy hasonló kijelentést a 2022. márcoisi hivatalba lépésétől a Fidesz és az Orbán-kormány 2026. április 12-i bukásáig egyszer sem sikerült tennie.

A köztársasági elnök azt is kijelentette, hogy a Tisza párt „16 hét alatt nagyobb hatalomkoncentrációt akar elérni, mint a Fidesz 16 év alatt, mert valójában le akarja váltani az előző parlament által megválasztott összes közjogi méltóságot és állami vezetőt. Mint ismert, Magyar Péter az április 12-i győzelmi beszédében vette elő a kampány alatt elhangzó ötletét és nevezett meg egy sor, az Orbán-kormány által pozícióba helyezett közjogi méltóságot és állami vezetőt, akinek szerinte le kellene mondaniuk a posztjukról. A Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Távozzanak, ne várják meg, amíg elküldjük őket - jelentette ki akkor.

Hajdu Márton (Tisza), a parlament külpolitikai bizottságának elnöke a Politico megkeresésére megerősítette a nyilvánvalót, hogy valóban tervben vannak intézkedések Sulyok Tamás köztársasági elnök, Polt Péter alkotmánybírósági elnök, Varga Zs. András kúriai elnök és más Orbán-korszakbeli kinevezetteknek a leváltására, de részleteket nem árult el erről. Mint jelezte, a fideszes kinevezettekről nem szabad elhinni, hogy Orbán Viktor érdekeitől függetlenül cselekednek, ezért nem maradhatnak a helyükön. – Orbán Viktor rezsimje égbekiáltó bűncselekményeket követett el a magyarok ellen – korrupció, a nemzeti érdek eladása Oroszországnak, a hagyományos szövetségeseinkkel való kapcsolat csorbítása és tönkretétele. (...) Ezek az emberek tudták volna megállítani őt, korlátozni a képességét erre, talán egy kicsit lelassítani. És nemcsak hogy nem tették, hanem önként szolgálták őt, mert ezek az emberek, ahogy mi nevezzük őket, Orbán Viktor bábjai - fogalmazott Hajdu Márton.

Sulyok Tamás állítására reagálva, miszerint a Tisza párt agresszívebben próbálja koncentrálni a hatalmat, mint Orbán Viktor tette, Hajdu Márton úgy reagált: – Sulyok Tamás soha nem védte a fékeket és ellensúlyok rendszerét, amikor Orbán Viktor rombolt, és azokat sem védte, akik a hatalommal való visszaélés áldozatai lettek. Most, hogy a saját posztja is kérdőjelessé vált, azt akarja elhitetni velünk, hogy egy egy hónapja hivatalban lévő Tisza-kormány veszélyesebb, mint 16 év Orbán-uralom. Mennyire hihető ez?

A Politico szerint Sulyok Tamás kikerülte az Orbán-kormány alatti jogállamisági jogsértésekkel kapcsolatos kérdéseket és annyit mondott, hogy a személyes érzéseinek és érzelmeinek nincs közjogi jelentőségük, de szurkol az új kormánynak, mert az minden magyar érdeke. Azonban az eltávolításának kísérlete által okozott alkotmányos válságot meg kell oldani, mert aláássa az ország imázsát és nemzetközi presztízsét.

Korábban készült már olyan Sulyok-interjú is, amely cenzúrázva jelent meg a Sándor-palota honlapján.