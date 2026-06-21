Megtiltották a lakossági üzemanyag-értékesítést a Krímben

üzemanyag;benzin;Krím félsziget;orosz megszállás;

2026-06-21 13:02:00 CEST

Megjelentek a nepperek is, a hatóságok forródrótot indítottak a térségben rekedt turistáknak.

Nem adhatnak el a lakosságnak benzint az orosz megszállás alatt álló Krímben, miközben Ukrajna fokozta a félsziget üzemanyag-ellátását célzó támadásokat - írja az AP.

A Kreml által kinevezett krími vezető, Szergej Akszjonov azt közölte, hogy az éjszakai ukrán csapásokban négyen meghaltak, 28-an megsebesültek. A támadás célpontját nem nevezte meg. Közölte, üzemanyagot csak azoknak az állami szerveknek adnak el, amelyek biztosítják a Krími Köztársaság működését és biztonságát. Egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, és csak hivatalos forrásokból tájékozódjanak.

Az ukrán erők az elmúlt hetekben többször támadták a Krím üzemanyag-ellátását. Ez a legsúlyosabb energiaválság a térségben azóta, hogy Oroszország 2014-ben jogellenesen annektálta a félszigetet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi közlése szerint a célpontok között volt egy krími olajraktár, valamint egy olajszállításhoz kapcsolódó létesítmény az oroszországi Krasznodari határterületen. A támadásokat az orosz energetikai infrastruktúra elleni ukrán „nagy hatótávolságú szankciók” részének nevezte.

Krasznodari orosz tisztviselők korábban arról számoltak be, hogy dróntámadás miatt tűz ütött ki a Fekete-tenger partján fekvő csuskai olajterminálnál. Azt is közölték, hogy ukrán támadások egy kompot is eltaláltak, amelynek következtében egy ember meghalt.

A Krímben már május végén korlátozták a benzineladást: járműtulajdonosonként hetente 20 liter üzemanyagot lehetett venni előre fizetett kuponokkal. A kuponok gyorsan elfogytak, az autósok pedig órákig álltak sorban tankolásra. A közösségi oldalakon sokan azt próbálják megtudni, hol lehet még üzemanyagot találni, a hatóságok pedig forródrótot indítottak a térségben rekedt turistáknak.

Egyes autósok Krasznodarból és más helyekről visznek benzint a Kercsi hídon át, de járművenként legfeljebb 100 litert szállíthatnak. Az AP szerint közben megjelentek azok a nepperek is, akik a piaci ár kétszereséért árulják az üzemanyagot.