Orbán Anita: Sok iratot ledaráltak a Külügyminisztériumban a parlamenti választás után

Ausztria;Orbán Anita;

2026-06-21 15:51:00 CEST

Szijjártó Péter próbálhatta eltüntetni a nyomokat.

Sok iratot ledaráltak a Külügyminisztériumban a választás után - jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter abban a páros interjúban, amelyet a Der Standardnak adott az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel.

A több témát felölelő beszélgetésben magyar tárcavezető azt mondta, a befagyasztott uniós pénzekhez kötött reformok nagy részét már tartalmazza az a törvénycsomag, amelyet benyújtottak. Ez szerinte nagyon szoros, ugyanakkor hangsúlyozta, mindenképpen teljesíteni kell a vállalásokat. Ennek részeként megszüntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, új korrupcióellenes intézkedéseket vezetnének be, és hivatalosan is kérték Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter erre azt mondta, mindez meglepően gyors ütemben történik. Jelezte, Ausztriának erős európai partnerként van szüksége Magyarországra.

Ami Ukrajnát illeti, Orbán Anita emlékeztetett, a Tisza-kormány hivatalba lépése után azonnal tárgyalásokat kezdtek a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. Oktatási és közigazgatási kérdésekben megállapodás született, ezt még a kijevi parlament elé kell vinni. Hozzátette: Magyarország befejezte azt a másfél évig tartó vétót, amely Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait akadályozta.

A migrációról a külügyminiszter azt mondta, a Tisza-kormány is fellép az illegális migrációval szemben, és tovább erősítené a határvédelmet. A különbséget abban jelölte meg, hogy a kabinet együtt akar működni a partnereivel. Beate Meinl-Reisinger ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy a migrációt közös európai megoldással kell rendezni, és szerinte a belső határokon való ellenőrzés nem illik az európai szabadságokhoz.

Orbán Anita a dezinformációról szólva Magyar Péter kampányát hozta példaként. Azt mondta, a Tisza elnöke 700 településen jelent meg, közvetlenül beszélt az emberekkel, és ez sokszor az egyetlen lehetőség volt arra, hogy szembeszálljon a róla terjesztett hazugságokkal. A külügyminiszter megjegyezte: a korábbi kormány teljesen kézben tartotta az állami médiát, Magyar Péter pedig a választás előtti két évben egyszer sem szerepelhetett ott.

Ami a Szijjártó-féle külügyben zajló iratmegsemmisítést illeti, az téma volt Magyar Péternek a parlamenti választás utáni első nemzetközi sajtótájékoztatóján. – Azt az információt kaptam – megosztom önökkel ezt a kis színest – hogy sokan úgy vélték, eltűnt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, hiszen nem lehetett látni vasárnap Orbán Viktor győzelmi beszédén, de ma megvan, mindenkit megnyugtatok, hogy Szijjártó Péter megvan. Ma 10 órakor Gyarmati Eszter társaságában megjelent a Külügyminisztériumban, ahol korábban orosz hackerek voltak bent egy éven keresztül, azóta a legközvetlenebb kollégáival a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le éppen – árulta el akkor, vagyis 2026. április 13-án a leendő miniszterelnök.