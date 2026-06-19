Magyar Péter: Fellázadt az Alkotmánybíróság, fellázadt a deep state, ma távoznia kell Sulyok Tamásnak

Brüsszel;Ukrajna;uniós csúcs;hetes cikkely;Sargentini-jelentés;Magyar Péter;

2026-06-19 18:28:00 CEST

A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott az EU-csúcs után. Október-novemberben megszüntethetik a Magyarországgal szemben indított hetes cikkes eljárást, Ódor Bálint marad a kormány állandó uniós képviselője. Magyar Péter szerint Sulyok Tamás akkora pofont kapott, amilyet még nem kapott köztársasági elnök, és bejelentette azt is, hogy a 2025-ös szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését.

Októberben lezárulhat a Magyarország ellen nyolc éve, a Sargentini-jelentés alapján indított 7. cikk szerinti eljárás – közölte Magyar Péter pénteken délután, az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján.

A magyar miniszterelnök elmondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. Felidézte, a folyamatot azért indították el 2018-ban, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon az európai intézmények. Magyar Péter hangsúlyozta: az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához.

A Telex tudósítása szerint a miniszterelnök az egyik legfontosabb célnak a hetes cikkes eljárás lezárását tartotta záros határidőn belül. Magyar Péter szerint a nemrég benyújtott antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás visszavonására, ezt jövő héten kezdeményezik, és „ha minden klappol”, október-novemberben megszüntethetik az eljárást.

Kétoldalúan egyeztetett a görög, a szlovák és a horvát kollégájával, utóbbival számos konfliktusa volt az Orbán-kormánynak. Andrej Plenkovićcsal egyetértettek, hogy most lesz lehetőség az újrakezdésre, de Magyar kijelentette: semmilyen, Magyarországra vagy a Molra ártalmas egyezségbe nem mennek bele. Robert Fico szlovák miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy eszkaláció helyett megoldást kell találni a Beneš-dekrétumok ügyében.

Egyeztetett a cseh és lengyel kollégáival is, a Visegrádi Négyek együttműködésénél kiemelte a Budapest-Varsó gyorsvasút tervét. Christian Stocker osztrák kancellárral korábban az Ausztriából behozott azbesztes kövekről egyeztettek. Magyar jelezte neki, hogy elégedetlen a tempóval, „a magyar állam lépni fog”.

A felzárkóztatási (kohéziós) és a keményebb migrációs politikát támogató országok vezetőinek külön ülésén is részt vett, utóbbin elmondása szerint 19 vezető kérte, hogy az illegális migránsoknak az EU területén kívül hozzanak létre visszaküldési központokat. Arról is beszél, hogy több tagállami vezető elfogadhatatlannak tartotta a napi egymillió eurós büntetést, amelyet az előző kormány menekültügyi lépései miatt szabott ki az EU bírósága Magyarországra. Nehéz a kompromisszum, de nem kell mindig vétózni és felborítani az asztalt – fogalmazott.

Magyar Péter szerint sokat kellett dolgozni azon, hogy ne gyorsított eljárásban akarják felvenni Ukrajnát az Európai Unióba, a zárónyilatkozat szövegéből „adok-kapokat” követően kikerült, hogy a héten megnyitott első csatlakozási fejezetcsoport után a maradék ötöt mielőbb megnyissák. Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is váltottak pár szót, Magyar Péter megismételte, hogy Beregszászon találkozna vele.

A miniszterelnök bejelentette, hogy Ódor Bálint, a kormány állandó uniós képviselője – akinek hamarosan lejárna a megbízatása – marad a posztján. A következő hétéves költségvetésnél szeretné elérni, ha az Orbán-kormány által elbukott három milliárd eurót visszakapná Magyarország.

Magyar Péter az EU-csúcs témái mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának elutasítására is kitért. Szerinte az Alkotmánybíróság volt elnöke bemutatta, hogyan kell öngólt lőni, hiába próbált „kommunikációs mankót” szerezni. Szerinte ha eddig nem kellett volna lemondania, most meg kellene tennie, „ez egy olyan pofon, amilyet még nem kapott köztársasági elnök”, Sulyok Tamás „felcsúti módon” öngólt lőtt. – Fellázadt a deep state, fellázadt az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök ellen. Itt a történet vége. Ma távoznia kell Sulyok Tamásnak – mondta

Azt is bejelentette, hogy 2025-ös szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, és július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket is.

Érdeket érvényesíteni néha nehéz, van olyan, amikor szembe kell menni a többséggel, de ez még nem jelent konfliktust. Vannak arra utaló jelek, hogy most is lesz olyan EU-s vezető, aki kerékkötő lesz, de nem úgy, mint Orbán Viktor - vélekedett Magyar Péter, majd megállapította, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök határozottsága kiemelkedő az EU-s közösségben.

A Privátbankár kérdésére Magyar Péter elmondta, a most elfogadott tanácsi következtetés nagyrészt korábban elfogadott dolgok átültetése, egy-két újdonság volt, mást pedig sikerült tompítani. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről nyilván elhangzott, hogy szeretnének minél előbb az EU tagjai lenni, de ebben nincs semmi meglepetés - jelezte Magyar Péter.

Az ukrán elnök egyébként máshol szeretne találkozni a magyar kormányfővel, mint Beregszász, de mint a miniszterelnök elmondta, nyilván nem ezen fog múlni, felmerült helyszínként Kijev, de Budapest és Lemberg is.

A 24.hu-nak a miniszterelnök elmondta, marad Ódor Bálint az uniós nagykövet. Közölte azt is, hogy nem Magyarország az egyetlen tagállam, amely nem hajtja végre a migrációs paktumot, ezért nem hiszi, hogy emiatt kötelezettségszegési eljárás indulna Magyarország ellen. Szerinte sokan mások is elégedetlenek a paktum jelen formájával.

Még a Fidesz és a KDNP próbálja megakadályozni az uniós források hazahozatalát a parlamentben, de jelenleg még a brüsszeli bürökráciánál is gyengébb forában vannak, így Takács Péter, Rétvári Bence és Gulyás Gergely próbálkozása ellenére a magyar emberek meg fogják kapni a pénzüket - közölte Magyar Péter, aki szerint mindenki ámul és bámul, mert a legtöbben Brüsszelben már azzal számoltak, hogy Magyarország az EU-s forrásokat elbukta, hiszen eleve nem gondolták volna, hogy Orbán Viktor ilyen nagy arányú vereséget szenved a választáson.

Volt már olyan - Schmitt Pál - aki nem tudta a saját posztját helyesen leírni (egy l-lel írta, hogy államfő), de olyan még nem, hogy egy köztársasági elnökre, aki egyébként volt alkotmánybíró, lényegében az Alkotmánybíróság mondja ki, hogy mennie kell - értékelte Magyar Péter, hogy a taláros testület levette a napirendjéről Sulyok beadványát.

A TV2 kérdésére, hogy melyek a vitás pontok a Magyar-kormány és az Európai Unió között, elmondta, ilyen például a napi egymillió eurós büntetés és a migrációs paktum egyes elemei, de önmagában a vitás pontok nem akadályai a jó viszonynak, olyan ez, mint hogy egy ország államadóssága nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ország nem működhetne jól. Az EU egy óriási szervezet, a működésnek rengeteg mindenben gyorsulnia kellene, de a Magyar-kormány azon fog dolgozni, hogy a működést segítse.

Gyakoroljuk a mindfullness terápiát, örüljünk annak, ami jelenleg van - mondta az üzemanyagárak alakulásáról. Ha a helyzet később mégis elharapózódik, úgy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jogköre lesz közbelépni - mondta.

A Bloombergnek Magyar Péter elmondta, hosszan egyeztettek a tagállamok arról, hogy kinek kellene képviselni az EU-t az Oroszországgal való tárgyalásokban, de végül arra jutottak, hogy amíg eleve nincsenek ilyen tárgyalások, addig korai megjelölni erre az illetékest. Mindemellett abban gondolkodnak, hogy nyilván valamelyik uniós intézmény vezetőjét kellene megbízni, mondjuk az Európai Tanács elnökét.

A portál felvetette, hogy más fókuszban beszél Magyar Péter haza, mint Brüsszelben, Magyarország felé főleg az uniós források hazahozataláról beszél és kevéssé esik szó a közös víziókról. A kormányfő erre úgy reagált, nem szeretne mást mondani haza, mint kint, de még új itt, ezért korainak tartja, hogy ő fogalmazza meg a nagy hosszútávú víziókat. – Először otthon van feladatunk, ott kell elérni eredményeket – mondta, hozzátéve, van, aki fordítva csinálja, de az szerinte nem túl hiteles.

Az Indexnek Magyar Péter azt mondta, nincs szükség jelenleg Magyarországon arra, hogy visszaküldő pontokat létesítsenek. Mint közölte, a minőséget és a tartalmat fontosabbnak tartják, mint az elhamarkodott döntéseket, jövőre pedig rengeteg választás lesz, így az is lehet, hogy még nehezebb lesz közös nevezőre jutni, mint korábban. – Ma este érkezünk vissza Budapestre, nem honvédségi géppel - zárta sajtótájékoztatóját a miniszterelnök.