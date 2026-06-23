Magyar Péter: Vizsgálhatja az NVVH azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75 százaléka közbeszerzésből származik

Magyar Péter;Nagy Gábor Bálint;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-23 08:01:00 CEST

A miniszterelnök azt állítja „nagyon súlyos információk” jutottak el hozzá Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészről.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) meg fogja vizsgálni azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75 százaléka közbeszerzésekből származik - mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A miniszterelnök elmondta, az NVVH nemcsak Magyarországon, hanem Európában is példa nélküli ügyészség lesz, amely szerinte tényleg hozni fogja a a várt eredményeket. Az NVVH automatikusan vizsgálhatná azokat a cégeket, amelyek bevételének legalább 75 százaléka közbeszerzésekből származik, és szükség esetén állami felügyelőt rendelhetne ki hozzájuk. Szerinte ez nem jelenti a magántulajdon elvonását. A hivatal a NAV adózási adatai alapján, az elévülési szabályok figyelembevételével legfeljebb az elmúlt öt év adataira támaszkodhat.

Arról, hogy 12 évben korlátoznák a parlamenti képviselőséget, a miniszterelnök azt mondta, nem visszamenőleges a jogszabály, ezzel együtt, ha addig valaki már 12 évig volt képviselő, a következő választáson nem indulhat. A műsorvezető felvetésére, hogy egyéni választókerületben lehetne újraválasztani valakit 12 év után is, a kormányfő jelezte, az ilyen kivételek bonyolíthatják a rendszert.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész jövőjéről azt mondta: nagyon súlyos információk jutottak el hozzá róla, amelyeknek ha csak a fele igaz, nem maradhat a helyén. Egyelőre tájékoztatást vár tőle azokban az ügyekben, amelyekről már a nyilvánosság is értesült.

A szombatra tervezett Pride felvonulásról megjegyezte: a bejelentett gyülekezést a rendőrség tudomásul vette, így senkit nem ér hátrány, megtartható a rendezvény. Megjegyezte: kihelyezett kormányülés lesz péntek délutántól vasárnap estig „valahol vidéken”, úgyhogy ott lesznek a kormány tagjai és a Tisza-frakció vezetői.