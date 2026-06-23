Elfogadta az Országgyűlés a médiatörvény módosítását, csak a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatták

Országgyűlés;elfogadás;médiatörvény módosítás;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-06-23 11:06:00 CEST

A parlamentben a Tisza párt és a Mi Hazánk összes jelenlévő képviselője megszavazta.

A Magyar Országgyűlés 145 igen szavazattal 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a médiatörvény módosítását. A parlamentben csak a Tisza párt és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői támogatták a javaslatot, a Fidesz és KDNP frakciói nem.

Amint arról korábban beszámoltunk, a jogszabály lényege, hogy a közmédia megrendelőjének, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek, illetve a gyártónak, a hírhamisító Papp Dániel vezette Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) vége, elválasztják egymástól a hírügynökségi és a műsorszolgáltatási feladatokat. Ezzel létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. A médiatörvény értelmében megalakul a Független Közmédia Testület, ahol egyenlő arányban képviseltetheti magát a kormánypárti és az ellenzéki politikai oldal, de részt vehetnek benne a magyarországi média független képviselői is. A tervek szerint a testület szakmai tagjait az országos civil gyermekvédelmi és jogvédő szervezetek, a közmédiában dolgozó szakszervezetek és a jelölést adó szakmai szervezetek képviselőivel kiegészített ülésén hallgatják meg, majd jelölik az Országgyűlés médiával foglalkozó bizottságának.

A Független Közmédia Testületnek számos feladata lesz, először is folyamatosan ellenőrizniük kell „a közszolgálati médiaszolgáltatás és médiatartalom-szolgáltatás alapelveinek és céljainak megvalósulását”. Évente, független szakértők által készített tartalmi felülvizsgálatot rendelnek a közszolgálati médiaszolgáltatás és a hírügynökségi tevékenység értékelésére, védik a közmédia szolgáltató cégeinek függetlenségét, megválasztják ezek vezérigazgatóit, illetve felügyelőbizottsági tagjait, szükség esetén kezdeményezik a Médiatanács eljárásait. Sőt, az éves gazdálkodási terveket is ez a testület hagyja jóvá, a 100 millió forintnál magasabb összegű szerződések a testület engedélyéhez lesznek kötve, a 300 millió forintnál nagyobb értékű szerződésekhez pedig tárgyalási felhatalmazást is kell kérni.

A Tisza pártnak választási ígérete volt a magyarországi közmédia teljes átalakítása, ennek jegyében már rendeltek ki költségvetési biztost az MTVA-hoz és az NMHH-hoz, Magyar Péter pedig a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, illetve a hírhamisítóként elhíresült Papp Dánielt is lemondásra szólította fel. Utóbbi ezt június 5-én meg is tette, arra hivatkozva, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.