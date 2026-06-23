Orbán Balázs szerint nem neki kell változnia, a Tisza-kormány politikáját éri majd utol a valóság

Fidesz;ellenzék;Orbán Balázs;Tisza-kormány;

2026-06-23 14:00:00 CEST

Szerinte a jobboldalnak azokra az emberekre kell építenie, akik a mindennapi tapasztalataik alapján döntik majd el, jobb lett-e nekik az új kormány alatt.

A választási vereség után sem lehet eldönteni Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója szerint, hogy változtatni kell-e a Fidesz külpolitikai alapállásán.

Orbán Balázs - aki szeptembertől az Európai Parlamentben folytatja a munkát - a 444 szerint arról beszélt az ÖT műsorában, hogy továbbra is ugyanazért küzd, mint eddig, csak ellenzékből. Szerinte Orbán Viktor a vereség után sem vesztette el szerepét a patrióta erők egyik politikai vezetőjeként. Ezt azzal indokolta, hogy ez szerinte tapasztalaton, tudáson és életművön múlik, a volt miniszterelnök pedig ennek a politikai oldalnak a „doyenje”. Azt is mondta, hogy a patrióta erők Európában jó állapotban vannak, és a következő választások több országban átrendezhetik az európai politikai térképet. A beszélgetésben szó volt arról is, hogy a Fidesz a 2026-os vereség után miért használ továbbra is hasonló érveket, mint korábban. Az ellenzéki politikus kifejtette, a 2022-es programot végrehajtották, a kormányzati politika pedig a stabilitást és a változatlanságot tette fő értékké. Utólag azt mondta, lehet, hogy nem erre, hanem arra kellett volna építeniük, hogy ezután minden teljesen másképp megy.

A gazdasági helyzetről azt mondta, az infláció miatt az emberek joggal érezhették rosszabbnak a helyzetüket, de szerinte a számok reálbérnövekedést mutattak, és az év eleji adatok alapján pozitív trend indult. Arra a felvetésre, hogy a sikerpropaganda és a „repülőrajt” emlegetése hozzájárulhatott-e a bizalomvesztéshez, úgy válaszolt: annyit biztosan tudni, hogy lényegesen többen szavaztak a Tiszára. Orbán Balázs kijelentette: a mostani kormányzati kommunikáció szép és általános ígéretekre épít, de a költségvetésnél kiderül majd, mire jut pénz. Azt mondta, lehet, hogy ő „egy régi iskolához” tartozik, de nem neki kell változnia, hanem „a valóság fogja ráborítani az ajtót” erre a politikára. Szerinte a jobboldalnak azokra az emberekre kell építenie, akik a mindennapi tapasztalataik alapján döntik majd el, jobb lett-e nekik az új kormány alatt.