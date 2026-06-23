Két hét alatt már 78-an pályáztak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetésére

pályázat;KEHI;Miniszterelnökség;Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;Tisza-kormány;

2026-06-23 17:58:00 CEST

A Miniszterelnökség szerint kiemelkedő érdeklődés mutatkozik a KEHI elnöki pályázatára, a cél az, hogy a hivatal élére „hiteles, felkészült és tekintélyes” vezető kerüljön.

Kiemelkedő az érdeklődés a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnöki pályázatára, mindössze két hét alatt 78-an jelentkeztek a posztra – derül ki a Miniszterelnökség lapunkhoz eljuttatott keddi közleményéből.

Mint írták, a jelentkezők magas száma egyértelmű visszaigazolása annak, hogy jelentős szakmai érdeklődés és elkötelezettség mutatkozik a közpénzek védelme, a közvagyon ellenőrzése és a korrupció elleni határozott fellépés megerősítése iránt.

„A beérkezett pályázatok alapján erős és sokszínű szakmai mezőny alakult ki. A jelentkezők között jogi, közgazdasági, pénzügyi, ellenőrzési, közbeszerzési, számvevőszéki, közigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkező szakemberek is vannak” – olvasható a közleményben.

A Miniszterelnökség közlése szerint a cél az, hogy a KEHI élére hiteles, felkészült és tekintélyes vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben.

A pályázatokat öttagú szakmai bírálóbizottság értékeli. A bizottság munkájában Kármán András pénzügyminiszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Pósfai Gábor belügyminiszter és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter vesz részt. A bizottság a pályázók szakmai alkalmassága alapján tesz javaslatot a legalkalmasabb jelöltre, akinek kinevezésről a miniszterelnök dönt.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök a hónap elején felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét. A Tisza-kormány indoklása szerint az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. „Ez nem a véletlen műve. Sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét” – közölte a Kormányzati Kommunikáció, egyúttal bejelentette, hogy a Miniszterelnökség nyílt pályázatot írt ki a KEHI elnöki tisztségének betöltésére.

A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A Fidesz felháborítónak nevezte a KEHI-elnök menesztését, Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerint Gaál Szabolcs Barna egyetlen „bűne” az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén.