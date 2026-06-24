Összesen 1205 panasz érkezett tavaly az oktatási ombudsmanhoz, megalázó bánásmód, szidalmazás, kiabálás szerepel a listán

oktatás;ombudsman;bántalmazás;panasz;

2026-06-24 05:50:00 CEST

Elsősorban szülők nyújtottak be panaszokat.

Összesen 1205 panasz érkezett tavaly az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához, nagy többségük (850) a köznevelés területéről - derült ki Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman 2025-ös évre vonatkozó beszámolójából. A legtöbb panaszt (833) szülők nyújtották be az oktatási biztosnak. Tanulóktól és egyetemi hallgatóktól összesen 154 panasz érkezett, pedagógusoktól, oktatóktól és intézményvezetőktől pedig 92 darab. De érkeztek panaszok oktatási közösségektől (szülői szervezet, diákönkormányzat, nevelőtestület, stb.) és fenntartóktól is.

A beszámoló szerint ismételten számos beadvány szólt a gyermekek és tanulók méltóságát sértő pedagógusi bánásmódokról:

óvodában előfordult, hogy nem engedték ki a gyerekeket WC-re alvásidő alatt.

Iskolákból a tanulókkal foglalkozó pedagógusok széles körét érintően érkezett panasz megalázó, sértő bánásmódokkal, kiabálással és szidalmazásokkal kapcsolatban.

A panaszok szerint olyan megjegyzést is tett egy pedagógus, hogy „olyan kövér a feladat, mint te”.

Egy másik beadvány szerint egy pedagógus „szaros, hülye, sumák dög, zombi, hülye cigány, primitív, degenerált, hájas, dagadt, semmirekellő”, stb. jelzőkkel illette a tanulókat, illetve volt olyan diák, akit meg is rángatott, vagy a fejét könyvvel ütlegelte.

Több panasz érkezett a gyermekek, tanulók közötti konfliktusokkal, bántalmazásokkal kapcsolatban is. Ezek óvodákban, illetve a panaszok jelentős többségében az iskolában fordultak elő. Az esetek nagyrészt verbálisan, csúfolódással, fenyegetőzéssel, illetve fizikailag, például lökdöséssel, egymás megrúgásával valósultak meg. Az ombudsman szerint a bántalmazás, a fizikai fenyítés, az agresszió jelenségét mutató ügyek kiemelt súlyúak az oktatási jogsérelmek között. Hangsúlyozta: a legsúlyosabb jogsértés, ami nevelési-oktatási intézményben előfordulhat, a tanulók testi fenyítése, fizikai bántalmazása, az emberi, állampolgári, gyermeki és tanulói jogok érvényesülése pedig nem függ attól, hogy a tanuló teljesíti-e kötelességeit az iskolában.

Volt olyan beadvány is, amelyben iskolaőrökre tettek panaszt, akik az érintett tanuló tudta és jelenléte nélkül kutatták át a táskáját. Egy szülő arra is panaszkodott, hogy az érintett iskolában a pedagógusok elvárják, hogy születésnapra, névnapra, karácsonyra, stb. ajándékokat vegyenek nekik. Több panasz érkezett arról is, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek nem kapják meg a szükséges ellátást az intézményekben. Az ombudsman összesen 598 állásfoglalást, tájékoztatást, 5 ajánlást, 1 jogalkotási javaslatot fogalmazott meg, 8 esetben saját hatáskörben sikerült orvosolni a problémát (egy-egy ügyben több intézkedés is születhetett). Ugyanakkor 495 panaszt hatáskör hiányában elutasított, további 111 ügy pedig még folyamatban volt a jelentés készítésekor.

A Szülői Hang Közösség képviselője, Miklós György lapunknak azt mondta, bízik abban, hogy a jelentésben leírtak nem tekinthetők általánosnak, ugyanakkor ő maga is gyakran szembesül hasonló visszajelzésekkel a Szülői Hanghoz érkezett panaszok nyomán. Szerinte az egyik legfőbb gondot az jelenti, hogy az iskolák többségében nincs hatékony panaszkezelési protokoll, a szülői jelzések gyakran lepattannak, válasz nélkül maradnak. Egyebek mellett már erre is felhívták az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium figyelmét.