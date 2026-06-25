Mesterséges őserdőben

Teljesen új élményt ad a látogatóknak, mivel befejezett műtárgyakat mutat be, a nagy térben az alkotások spontán születnek programok és az emberi jelenlét kölcsönhatásából.
képzőművészet;mesterséges intelligencia;
2026-06-25 06:00:00 CEST
Teljesen új élményt ad a látogatóknak, mivel befejezett műtárgyakat mutat be, a nagy térben az alkotások spontán születnek programok és az emberi jelenlét kölcsönhatásából.
A hallás nem csupán egy érzék: a társas kapcsolatok alapja és a beszédfejlődés motorja. Amikor ez sérül bármilyen mértékben, az életminőség drámaian romolhat: elszigetelődés, tanulási nehézségek, depresszió, akár demencia kockázata is megjelenhet.