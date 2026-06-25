Mesterséges őserdőben

képzőművészet;mesterséges intelligencia;

2026-06-25 06:00:00 CEST

A Los Angeles-i Datalandban, a világ első AI művészeti múzeumában néhány napja nyílt meg a Gépi álmok: Őserdő kiállítás.

Teljesen új élményt ad a látogatóknak, mivel befejezett műtárgyakat mutat be, a nagy térben az alkotások spontán születnek programok és az emberi jelenlét kölcsönhatásából.

A kiállítás középpontjában a Nagy Természetmodell (LNM) áll, a világ első nyílt hozzáférésű, multimodális mesterséges intelligenciája, amelyet kizárólag természeti adatok alapján, több mint 500 millió beszerzett képre támaszkodva alakítottak ki.