Legkevesebb 32 ember halt meg a venezuelai földrengésekben, szükségállapotot hirdettek

földrengés;Venezuela;

2026-06-25 11:49:00 CEST

A legfrissebb adatok alapján körülbelül 700-an megsebesültek, a lakosokat lehetséges utórengésekre figyelmeztetik.

Legkevesebb 32 ember meghalt és mintegy 700-an megsebesültek a venezuelai földrengésekben – írja Delcy Rodríguez, a latin-amerikai ország ideiglenes államfőjének közlése alapján a BBC. Rodríguez kiemelte, hogy ezek még csak az első adatok.

Venezuela fővárosának térségét szerdán, helyi idő szerint 18 óra körül rázta meg két erős földrengés: előbb egy 7,2-es erősségű, Caracastól mintegy 160 kilométerre nyugatra, amit kevesebb mint egy perccel később egy 7,5-ös rengés követett. Az amerikai földtani intézet (USGS) kezdetben azt valószínűsítette, hogy a halálos áldozatok száma 10 ezer és 100 ezer közé eshet.

Az érintett térségben számos épület összeomlott. Venezuela fő repülőterében is károk keletkeztek, így az épületet lezárták. A lakosok az utcákon sátrakat állítottak fel, távol a földrengésben megrongálódott épületektől, ugyanis ezek összeomlásától, illetve utórengésektől tartanak. Helyszíni beszámolók szerint a romok alól segélykiáltásokat hallani, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak.

Az országban szükségállapotot hirdettek. Diosdado Cabello belügyminiszter arra szólította fel a lakosokat, hogy hagyják el otthonaikat, egyben a lehetséges utórengésekre figyelmeztetett. A katasztrófa leginkább La Guaira államot sújtotta, ahol több tucat épület omlott össze.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok haladéktalanul kutató-mentő csapatokat, orvosi erőforrásokat és humanitárius segítséget küld Venezuelába. Hangsúlyozta, „együtt érzünk mindazokkal, akik elvesztették szeretteiket, azokkal, akik megsebesültek, valamint a mentőalakulatok bátor tagjaival, akik fáradhatatlanul dolgoznak”.

Delcy Rodríguez a Facebookon mondott köszönetet Donald Trumpnak az amerikai kormány támogatásáért és szolidaritásáért. Trump egy korábbi posztjában arról írt, utasította a kormányhivatalokat, hogy készüljenek fel a gyors cselekvésre. Hozzátette, az Egyesült Államok kész és képes segíteni. Számos latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium, Katar és Kína is segítséget ajánlott.