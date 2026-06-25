Magyar Péter élő adásban mászott fel az Uzsoki Utcai Kórház tetejére egy tűzlétrán

egészségügy;klíma;Uzsoki Utcai Kórház;Magyar Péter;Hegedűs Zsolt;

2026-06-25 13:23:00 CEST

Megmutatta a vadiúj folyadékhűtőt.

Az Uzsoki Utcai Kórházba látogatott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter társaságában a miniszterelnök csütörtök délelőtt.

Mint az eseményről készült élő videóból kiderült, Magyar Péter azért ezt az intézményt választotta, mert itt fejeződött be először a kórházi klímaberendezés cseréje. Mint korábban hírt adtunk róla, a kormány 3,6 milliárd forintot fordított a fejlesztésre.

A kórházban 130 millió forintba került a folyadékhűtő kicserélése.

Magyar Péter az egészségügyi miniszter társaságában felment a tetőre, majd vele együtt felmászott egy tűzlétrán, hogy meg tudja mutatni az új folyadékhűtőt. A politikus egy ponton megjegyezte: Hegedűs Zsolt nemcsak táncolni tud, de még alpinista munkákra is alkalmas. Majd a gép zajától kísérve ismertette, hogy hány kórházban cserélik ki a folyadékhűtőt.

A miniszterelnök egyúttal ígéretet tett, hogy a jövőben is felkeres majd kórházakat, és a problémákat sem fogják elhallgatni.

Egy másik témára áttérve üzent a főügyésznek is: állítása szerint Nagy Gábor Bálintnak délután három óráig van ideje, hogy az ukrán aranykonvojjal kapcsolatos információkat megosszon a nyilvánossággal. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a kormányfő fogja ismertetni a délután három órára meghirdetett sajtótájékoztatón. Az eseményről folyamatosan beszámolunk majd.