Magyar Péter egy mondatban reagált Török Gábor kritikáira

alkotmánymódosítás;Török Gábor;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-06-25 12:49:00 CEST

A miniszterelnök megjegyezte, nem lenne szép dolog szembemenni a demokratikus népakarattal.

„Nem lenne szép dolog szembemenni a demokratikus népakarattal és felhatalmazással…” – így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Telex cikkéhez fűzött kommentjében a Török Gábor által megfogalmazott kritikákra.

A politikai elemző ugyanis egy csütörtöki Facebook-posztjában azt írta, az alkotmányozó többség birtokosa szinte bármit megtehet, mert az alkotmány sem jelent számára valódi korlátot: ha akarja, átírhatja, és politikai akaratát szabállyá teheti. Úgy fogalmazott, ilyen helyzetben a korlátot csak maga a hatalomgyakorló jelenti, ezért az lesz a mérce, hogy mikor, mire és hogyan használja ezt az eszközt. Megjegyezte, az Orbán-kormányok mindig „felemelték ezt a fegyvert”, amikor a politikai akarat érvényesítése ezt kívánta. Török Gábor úgy látja, a Tisza kétharmada most még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő lépésre készül: egymondatos alkotmánymódosítással távolítaná el a hivatalban lévő államfőt. Szerinte ez nem intézményátalakításba csomagolt megoldás lenne, hanem a politikai akarat közvetlen kimondása. Egyebek mellett úgy fogalmazott: „Tanulságos, hogy azok, akik kritikusak voltak a Fidesz hatalomgyakorlásával, most ezt a megoldást legfeljebb érdekesnek minősítik. Persze, érdekes, de azért sokkal több ennél. Egy olyan precedens, amely világossá teszi: akik ezt megszavazzák, azok azt gondolják, hogy tényleg semmi nem köti, korlátozza őket, minősített többségükkel bármit megtehetnek.”

Török Gábor szerint ez az alkotmánymódosítás nem a jelenlegi, általa is sokat bírált, megítélése szerint is gyengén teljesítő elnökről szól, akivel szemben az új kormánytöbbségnek tényleg lehetnek jogos politikai fenntartásai. „Hanem arról, hogy a 141 képviselő rálép-e arra az útra, amin mindent lehet, de ami valójában a semmibe vezet” – fogalmazott a politikai elemző.

Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján ismertette az alaptörvénymódosítás tartalmát, majd jelezte, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene. A miniszterelnök azt ígérte, olyan új köztársasági elnököt szeretnének választani, aki valóban meg tudja testesíteni a nemzet egységét. A jogszabály szerint Sulyok Tamás mandátumának megszűnése utáni 30 napig kell új köztársasági elnököt választani. Konkrét személyt egyelőre nem említett, de augusztus 20-a előtt szerinte új államfője lesz Magyarországnak.